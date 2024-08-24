美國獨立總統參選人小羅勃甘迺迪（Robert Kennedy Jr.）於美國時間23日宣布退選，轉而支持川普。而他過去競選發生過七大爭議，如自曝曾被寄生蟲吃掉部分大腦引起反感後，據說還曾在紐約中央公園棄置幼熊屍體。

政治新聞網站《政客》（Politico）報導，小羅勃甘迺迪宣布，他將暫停總統競選活動，並轉而支持川普。然而，外界對他這次的競選相關活動與言論感到相當奇怪，而他能夠佔據新聞版面的原因，大多是一些奇人軼事，以下是他七大詭異的爭議。

1.大腦被寄生蟲吃了一部分：《紐約時報》報導，2010年時，小羅勃甘迺迪經歷過嚴重的記憶喪失和精神模糊，因此懷疑自己腦部長了腫瘤，尋求幾名美國頂尖醫生諮詢。《紐約時報》查閱他在2012年的一份證詞後發現，醫生當時看見他腦部有一個黑點，並推斷為腫瘤。不過，就在他準備前往進行手術治療時，接到一名紐約長老教會醫院醫生的電話，告知他另一個可能性，就是他腦部有一隻已死的寄生蟲。小羅勃甘迺迪在證詞中說：「它（寄生蟲）進入我的大腦，吃了當中一部分，然後就死了。」

2.曾在紐約中央公園棄置幼熊屍體：小羅勃甘迺迪自爆，2014年他與友人在紐約州進行獵鷹旅行時，當時前方一輛廂型車撞死一隻6個月大的黑熊。小羅勃甘迺迪想將這頭熊帶回家取得熊肉，於是將牠放進自己車輛的後座，他說：「在紐約州你可以這麼做，你可以為路殺的熊取得許可證。」但這起意外耽誤了他的稍後的行程，他無法先回到家處理熊肉，但他也不想把屍體留在車上，於是他與同行友人決定，將幼熊屍體帶到紐約中央公園（Central Park）棄屍，並將小羅勃甘迺迪車上的一台舊自行車和黑熊屍體留在那裡，以製造這頭熊是被自行車撞死的現場。

3.疑似吃過狗肉：《浮華世界》（Vanity Fair）雜誌在曾發表了一張 2010 年的照片，照片中小羅勃甘迺迪手裡拿的似乎是一整隻烤過的狗肉。不過，小羅勃甘迺迪事後澄清，這隻動物是巴塔哥尼亞的一隻山羊，「我是一個非常喜歡冒險的食客，我幾乎什麼都吃。有三種東西我不會吃，我不會吃人，不會吃猴子，也不會吃狗。」

4.不對911事件表態：小羅勃甘迺迪上個月在 X 上發文向公眾保證，他「不會在 911 或任何其他辯論中選邊站隊」，他表示，此舉將「開創一個透明的新時代」，而他發表這項聲明的動機來自一份「60 分鐘」（60 Minutes）報告，而該報告似乎涉及了一些陰謀論。

5.自比為約翰甘迺迪激怒自家人：小羅勃甘迺迪競選時，引用了前總統約翰·甘迺迪 （John F. Kennedy）的超級盃廣告，激怒了甘迺迪家族。他使用了在 20 世紀 60 年代投放的廣告相同的模板，並使用了相同的廣告語：「甘迺迪、甘迺迪、甘迺迪。」然後被自家人罵爆，之後他向家人道歉，「如果超級盃廣告給我家中的任何人帶來痛苦，我感到非常抱歉。」

6.疑似回覆 OnlyFans 創作者貼文：有名網友曬出一張截圖，截圖中小羅勃甘迺迪用自己的社群平台對 OnlyFans創作者的貼文回覆「哇」的評論，事後小羅勃甘迺迪否認是本人親自回覆，他說是競選經理負責營運他的社群平台。

7.自己跟自己辯論：當全世界都在觀看前總統川普和總統拜登之間的CNN 現場辯論時，小羅勃甘迺迪作為獨立候選人被CNN稱不符合辯論資格，不過他並沒有放棄，而是在在YouTube 上直播了一場「真正的辯論」。小羅勃甘迺迪同步放映CNN主辦總統辯論畫面，並且適時暫停做出回應。