民眾黨政治獻金疑雲說不清，近日再傳出民眾黨副秘書長許甫去年在內部會議，曾提議將民眾黨經營的YouTube節目「民眾之聲」所收到的「抖內」，轉入木可公司；前民眾黨新竹縣黨部執行長林冠年也曝光音檔，說根據許甫的說法，民眾之聲頻道的抖內先進到木可。對此，柯文哲今（24）日受訪時表示，錢沒有流到私人口袋，所有有關木可的問題，到時候會在記者會一次交代清楚。

許甫昨說，民眾之聲是自媒體每天開直播，甚至做戶外開講，需要耗費許多成本，有很多支持者說希望能支持頻道經營，於是在有法源依據下，他們開了「抖內」，不過一直到了今年1月份，因為後台設定問題，支持者的抖內都卡在平台而無法收取。

許甫表示，後來因為有添購設備需求，內部才在「閒聊」，討論是不是可以請木可公司來協助，後來跟律師討論後，因主管機關並沒有就這部分做出明確函示，擔心會有觸法疑慮，因此打住沒有進行。

不過林冠年發文曝光錄音檔，並強調根據許甫的說法，民眾之聲頻道的抖內先進到木可，許甫再用木可費用當獎金給黨工，這可能有幾種情況。

林冠年說，如果民眾之聲是民眾黨經營，抖內就會被當作政治獻金。根據許甫說法，民眾之聲的抖內進到木可，再由木可發給文宣部當獎金。為什麼要有這麼複雜的金流？而若民眾之聲不屬於民眾黨，但一堆黨工經營頻道，黨工又領木可的獎金，木可就是黨營事業。最後，木可的競選小物還有折扣碼，這些折扣碼有沒有回扣？回扣進到誰的口袋？

媒體今詢問柯文哲，林冠年曝光音檔，證實許甫曾在會議說民眾之聲抖內資金要流入木可，189萬現金是在木可嗎？要怎麼交代？柯回應，所有有關木可的問題，到時候會在記者會一次交代清楚，「錢都在，也沒有流到私人口袋，到時候我們會一起處理」。

隨後柯文哲主動反問，「你說這誰講的？」媒體回應「林冠年」後，柯文哲說，這民眾黨要檢討，林冠年當年被撤銷提名，怎麼現在變成柯黑？奇怪，不管是作為幕僚或什麼，政治上要有一定程度的道德，「這是我們要檢討，黨內曾經出過這種人」。