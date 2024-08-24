東吳大學政治學系四年級高郁婷，參加新北市政府大專青年暑期工讀計畫，每周5天不畏辛勞往返於板橋和深坑通勤路上。雖然拖著睏容疲倦早起趕車，但工作時可零距離接觸一群可愛動物，讓心靈充滿甜蜜幸福，天天都有好心情。高郁婷說，經過在板橋動物之家暑期工作體驗後，未來也要加入新北保護動物終身志工的行列。

今年畢業前，高郁婷透過報名新北市政府暑期工讀計劃，分發至新北市動物保護防疫處工作，每日能學習認識到各類不同動物種類。面對這些長著超萌臉孔的工作夥伴們，從初見時的陌生狐疑閃躲，到熟識後熱情磨蹭，給予她內心獲得從未擁有的溫馨歡樂及工作成就感。

高郁婷表示，最令自己感動和滿滿成就感的是兼代母職，照顧1隻收容小雛鴨，看牠從身無體毛，每日呱呱叫搖頭張嘴討食，一付醜小鴨模樣，長大到羽翼漸豐展翅活蹦亂跳，真切體驗母愛無私奉獻。

從初見時的陌生狐疑閃躲，到熟識後熱情磨蹭，高郁婷內心獲得從未擁有歡欣鼓舞及工作成就感。（動保處提供）

高郁婷說，還有遇見1隻孤寂憂傷的麝香豬，花費很長一段時間，靠熱情的接觸呼喚，才逐漸打開牠封閉脆弱的心扉，最後成為歡樂好麻吉。

長著超萌臉孔的工作夥伴們，讓高郁婷忍不住想擁抱逗玩。（動保處提供）

高郁婷父親表示，女兒生性活潑乖巧，從大一開始每年寒暑假都會去離島或台灣渡假地打工換宿，學習獨立體驗人生。這次暑假有幸分派到動保處服務，每天返家都和爸媽分享許多她和動物互動相處，快樂有趣的小故事。

高郁婷未來打算從事新聞工作，經過這次在板橋動物之家暑期工作體驗後，改變她的計畫，未來也要加入新北保護動物終身志工的行列。

動保處說明，新北市共有8所公立動物之家，收容許多可愛毛寶貝，歡迎各界人士加入志工服務行列，零距離接觸毛寶貝並愛護牠們，將愛護動物教育推廣出去，延續生命的熱情。

動物之家的毛寶貝憑藉與志工的互動，可有效降低對人類警戒心並提升與人親近感，增加被認養的機率。歡迎有興趣的民眾上新北市政府動保處網站報名志工服務，幫助每一隻收容毛寶貝的都可以回到溫暖的家。