中租青年展望基金會秘書長李昆穎表示，中租企業羽球隊2015年成立，2018年起至桃園、屏東、花蓮、台東等地舉辦羽球夏令營，由中租羽球隊球員擔任營隊教練，發揮專長教導羽球常識規則、動作步法等系列課程，以傳承經驗、深耕基層，也為羽壇孕育新血。

中租基金會表示，培育優秀選手、支持發展體育文化，是中租羽球隊的永續經營使命。為期3天2夜的中租陽光活力營舉辦第6年，今年以台東學童為服務對象，攜手齊心慈善協會及高雄師範大學的宏遠社會服務社，由社團學生安排多元化營隊內容，導引學童生涯探索。

中租羽球隊成軍即將屆滿10年，累計培育近20名世界排名選手，旗下混合雙打球員葉宏蔚與李佳馨，代表出賽2024年巴黎奧運羽球混雙比賽。上半年海內外賽事共計得19面金牌、18面銀牌及20面銅牌成績，也連續獲得教育部體育推手獎「贊助類金質獎」肯定。

中租羽球隊以栽培青少年羽球員為根基，提供系統化的專業訓練，與台北市西湖國中、百齡高中、大同高中、台北市立大學、台南仁德國中及新豐高中建教合作，合計簽約52名選手，目標經培訓後取得甲組球員資格。

中租基金會長期鼓勵青年學子探索興趣、發展多元天賦，舉辦職場參訪、一日企業體驗營、生涯講座，為未來職涯工作做準備。同時補助推動大專院校服務性社團、關注與倡議地方創生議題、定期舉辦捐血、環保淨灘、淨山等活動，以呼應聯合國永續發展目標（SDGs）。