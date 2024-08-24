去年曾獲民眾黨提名為不分區立委第17名的前公視董事徐瑞希，近日為移工議題槓上黨內立委黃珊珊，並於今（24）日進一步表示，黃珊珊助長財團剝削移工，嚴重衝擊她為移民工爭取權益的基本立場，幾經思考，她決定退出民眾黨。針對徐的指控，稍早黃珊珊辦公室發出聲明，強調並非事實。

徐瑞希今發文指出，年初她在一個偶然的機會發現，同黨立委黃珊珊曾代理財團仲介法務，助長財團剝削移工。為顧及黨內團結，她一再隱忍，直到最近，她進一步發現，黃珊珊竟主導提案立法，並擠下其他優先法案，超速送進立法院。

徐瑞希表示，她與民眾黨或黃珊珊已非僅理念之不同，而是嚴重衝擊到十多年來，她所從事為移民工爭取權益的基本立場。

針對徐瑞希宣布退黨，黃珊珊稍早發出聲明，表示尊重。民眾黨發言人吳怡萱也說，尊重每位黨員的選擇，民眾黨會持續努力，重拾支持者信心。

但黃珊珊也指出，徐瑞希退黨聲明提及「黃珊珊代理財團仲介法務，助長財團剝削移工」以及「主導提案立法，並擠下其他優先法案」云云，並非事實，對於徐瑞希對法案內容的誤解，甚感遺憾。

黃珊珊表示，過去擔任律師時，曾經接受仲介公司委任成為訴訟代理人，業經法院依相關事實判決無罪定讞。

黃珊珊說，而徐瑞希所稱「主導提案立法」，所指應是融資公司專法。而「融資公司專法」的立法目的，是為了遏止融資公司所導致的亂象，在法案中明確規定融資公司的成立條件、負責人資格、業務員資格；也明確規定融資公司核貸、放貸的條件、手續費或違約金的計算方式；同時，也對後續債務催收的方式與手段有明確規定，並且對違規者也訂有罰則。

黃珊珊表示，民眾黨版的融資公司專法是在今年7月12日、本屆第一會期最後一次院會一讀，在此之前民眾黨團財政委員會之優先法案包括財劃法、預算法等均已提出一讀，因此沒有所謂「擠下其他優先法案」之事。