台灣羽球天后戴資穎24日在日本羽球公開賽傳出左膝傷勢加劇，最後棄賽返台。戴資穎在23日的比賽戰勝日本選手仁平菜月，卻在救球時拉到左膝，「戴爸」戴楠凱當時表示由團隊評估，結果放棄迎戰泰國的布莎南。
戴資穎在IG限動寫道：「謝謝大家的關心，今天沒辦法上場比賽了，依然很開心和珍惜能在場上跑動的每一刻。」戴資穎在首局後段受傷，表情痛苦走到場邊喊暫停，並拉起護膝讓防護員噴冷凍劑減緩腫脹。
台灣羽球天后戴資穎24日在日本羽球公開賽傳出左膝傷勢加劇，最後棄賽返台。戴資穎在23日的比賽戰勝日本選手仁平菜月，卻在救球時拉到左膝，「戴爸」戴楠凱當時表示由團隊評估，結果放棄迎戰泰國的布莎南。
戴資穎在IG限動寫道：「謝謝大家的關心，今天沒辦法上場比賽了，依然很開心和珍惜能在場上跑動的每一刻。」戴資穎在首局後段受傷，表情痛苦走到場邊喊暫停，並拉起護膝讓防護員噴冷凍劑減緩腫脹。
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