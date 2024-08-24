遼寧葫蘆島近日遭遇有氣象記錄以來最強降雨，強度達到特強等級，給葫蘆島市，特別是建昌縣、綏中縣造成嚴重破壞，道路、電力、通訊、房屋、農作物等受災嚴重，並已造成10人遇難，14人失聯。

遼寧省葫蘆島市23日晚間召開防汛抗洪救災新聞發布會介紹，8月19日，受東北冷渦、副熱帶高壓及颱風「雲雀」的水汽輸送共同影響，葫蘆島市出現持續性強降雨。最大過程降水量540毫米；最大日降水量527.7毫米，突破全省極值；最大過程降水量、最大日降水量、最大小時降水量均突破葫蘆島市歷史極值。

本輪降雨受災較重的鄉鎮12個小時降水量相當於正常年的全年降水量，半天下了一年雨量，綜合強度達到特強等級，為1951年有氣象記錄以來葫蘆島地區最強降雨。

此輪強降雨給葫蘆島市，特別是建昌縣、綏中縣造成極其嚴重的破壞，道路、電力、通訊、房屋、農作物等受災嚴重。強降雨已造成10人遇難，1人因公犧牲，14人失聯。

據央視新聞，初步統計，葫蘆島市受災人口達到18萬8757人，因災損失103億元人民幣；8條國省幹線、210條農村公路不同程度受損中斷，橋梁受損187座；電力總停線路40條、總停台區3560個，29個鄉鎮286個村12萬8580戶居民用戶受到影響；全市6條幹線通訊光纜損毀，縣、鄉、村1301處接入光纜中斷。

災情發生以來，葫蘆島市累計營救遇險人員769名，全市累計轉移人口5萬0013人，目前已無身處危險的受困群眾。