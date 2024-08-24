高雄市鼓山區1棟透天厝於23日晚間發生住宅火警，當時住戶用餐後上樓休息，開啟房門時濃煙隨即竄出，發現4樓臥室起火燃燒，隨即關上房門侷限濃煙並往樓下逃生，並撥打119報警電話求救，消防隊到場後成功控制火勢，現場無人傷亡，消防局說逃生時順手關門的動作，既阻隔濃煙及高溫，也減緩火勢燃燒速度，是自救及救人的關鍵舉動。

這起火警發生於23日晚間，據了解，住戶於用餐完上樓休息時聞到異味，且發現少許白煙，衝到4樓查看後發現房間內煙霧瀰漫，無法確定具體起火位置，趕緊先關閉房門，疏散屋內家人至戶外避難，隨即往樓下逃生並撥打119求救。

消防人員到場後佈水線至四樓起火點出水滅火，成功控制火勢，現場無人傷亡，火勢熄滅後由消防人員協助通風排煙，現場可見3處疑似起火點，周遭燒得焦黑，牆壁也被燻黑，確切起火原因尚在調查中。

現場也對屋主進行防火宣導及建立火場逃生概念，逃生時順手關門的動作，既阻隔濃煙及高溫，也可減緩火勢燃燒速度，是自救同時也可以救人的關鍵舉動。

中華分隊長陳友銘也提醒，電氣設備是現代生活中不可或缺的一部分，隨處可見的電氣設備若是未經妥善使用或未及時更換，便可能是火災發生的原因。舉凡是短路、積汙導電、延長線過負載、電線與電氣設備老舊等，都是可能造成電氣因素火警的原因。呼籲民眾平時應定期檢查家庭內使用電器安全，在享受電氣設備帶來的便利之時，也大幅降低火災發生的風險。