民眾黨主席柯文哲近來因政治獻金假帳風暴，引發輿論，妻子陳佩琪更被爆出「逛豪宅。前藍委鄭麗文直言，自柯從政以來，陳佩琪很出風頭，「有加分，但更多時候是扣分」。

陳佩琪日前在臉書透露，約最近三四個月看房，因三個小孩又同時跑到國外， 感覺空巢期憂鬱症又快來了， 趕快找些過去想做而沒做的事，夏日傍晚涼涼，晚風吹拂，閒閒沒事，走到附近看看房。

鄭麗文23日在中視《庶民大頭家》中指出，什麼樣的人可以閒來無事，散心方法逛豪宅？「這麼貴婦行徑跟柯文哲長年經營形象跟人設百分之百衝突」，陳自柯從政以來很出風頭，「有加分，但更多時候是扣分」；她並認為，短短兩周柯文哲選舉帳目、家事爆出各種說法，已經不知道要相信誰。

不過，鄭麗文也說，但有幾個父母可以在小孩年輕時看豪宅、設公司的？且柯文哲還是標榜用最高標準檢驗藍綠跟金錢關係，「還是陳佩琪、時任競選總幹事黃珊珊都不歸柯文哲管？」看立法院附近房子，其實就是柯住家附近，可以理解，但大家都知道北市房價高，「講空巢期看房子，講得很輕鬆，但總價超過億元，又把大家拉回現實。」

鄭麗文總結，上述原因就是為何這件事鬧得沸沸揚揚，「其實陳佩琪不高調的話，也沒人會知道」。