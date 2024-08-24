桃園八德1名18歲高職生有情緒不穩問題，今年6月疑似手機被沒收，他拿水果刀往躺在床上的母親頭部、左頸、胸部、腹部猛刺。高職生雖撥打119報案，母親仍回天乏術，桃園地檢署依殺人罪嫌起訴他。
檢警調查，高職生今年6月1日上午11時10分，先到廚房拿水果刀，並走到母親房間，朝著躺在床上的母親頭部、左頸、胸部、腹部猛刺，11時30分時，高職生撥打119報案，救護人員將母親移到客廳後急救、送醫，經搶救後，母親仍在13時1分死亡，警方獲報逮捕高職生。
據了解，這對母子是單親家庭，母親平常管教甚嚴，如不讓他玩手機，也因為升學問題有口角。他雖因情緒問題持續就醫，但當天母親沒收手機，讓他失控。朋友也說，高職生行為跟很像孩子，平常就不太容易控制住情緒。
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