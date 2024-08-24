很多人都知道升糖指數高不利於血糖控制，但低升糖就一定好？對此，減重醫師蕭捷健指出，「果糖」的升糖指數雖然較低，卻可能讓身體合成更多的脂肪，還更快導致胰島素阻抗和糖尿病。另外，他認為，若沒有乳糖不耐症，乳糖算是比較好的糖；或可選擇阿拉伯糖、甜菊糖和羅漢果糖等，不刺激血糖胰島素，還能抗氧化。

醫師蕭捷健在個人粉專發文表示，升糖指數主要是用來評估澱粉類食物的吸收速度，但無法用來判斷糖的優劣。他說明，澱粉消化後變成葡萄糖，而升糖指數越高，代表澱粉吸收越快，葡萄糖一多就會刺激胰島素大量分泌，幫助葡萄糖吸收到肌肉，但同時也形成更多脂肪。

蕭捷健接著說，雖然葡萄糖升糖指數高達100，但在運動前喝葡萄糖粉有助於提升運動效能和增肌，而麥芽糖由2個葡萄糖組成，特性也差不多。然而，升糖指數只有20的果糖，表面上看似對血糖影響不大，實際上無法變成葡萄糖進入血液，於肝臟代謝過程中會形成內臟脂肪，恐更快導致胰島素阻抗和糖尿病。

至於什麼糖比較好？蕭捷健說，乳糖升糖指數約40，不會太高、也不會過度刺激胰島素，若沒有乳糖不耐症的話，算是比較好的糖類選擇。此外，蔗糖升糖指數也相對較低，大約70，跟燕麥差不多。但要注意的是，蔗糖是一半果糖一半葡萄糖，例如椰子糖、蜂蜜、冰糖、紅糖、黑糖等都是蔗糖，別誤以為升糖指數差不多，對身體的好壞就一樣，其低升糖指數是被果糖拉下來的。

總結來說，蕭捷健認為，單雙糖的好壞排序大致如下，乳糖＝半乳糖 > 葡萄糖＝麥芽糖 （較適合運動前或中） > 蔗糖 > 果糖。對於日常食用糖類，他本身會選擇阿拉伯糖等纖維糖，或甜菊糖、羅漢果糖等糖苷，不刺激血糖胰島素，還能抗氧化、養出好的腸道菌。