民眾黨主席柯文哲陷入政治獻金假帳風暴，北市府時期三大案、妻子陳佩琪看1.2億豪宅，爭議不斷延燒。《關鍵時刻》主持人劉寶傑直言，柯媽說誰罵她兒子就是說謊會被雷劈，但是柯文哲在直播說民眾黨是誠實政黨，沒證據就抹黑藍綠，「講到雷公都生氣了！現在禁不起考驗的是你阿北！」

《關鍵時刻》主持人劉寶傑昨在節目指出，柯媽媽曾經講過，誰罵他兒子就會被雷劈，說罵柯文哲就是在說謊，會被雷公懲治，「但最近看到打雷都是在柯文哲講完話的時刻！」當柯文哲昨天下午《民眾之聲》直播之後，整個雷雨交加、風雨大作，柯文哲「講到雷公都生氣了！」

劉寶傑說，柯文哲在直播中說民眾黨是誠實的政黨、都是誠實申報，反批「國民黨費用2億，再加一個零都不為過，民進黨也根本不只5億元」，指責藍綠兩黨比民眾黨更禁不起考驗，民眾黨比國民兩黨乾淨多了。

劉寶傑反問，監察院政治獻金都是公開資料，如果覺得藍綠不堪，那就去檢驗，沒辦法檢驗出問題，就直接抹黑、栽贓，而且柯文哲帳目虛報灌水是真的，A小草的錢A到最後一秒鐘是真的，老婆陳佩琪在選後去看商辦、小宅、豪宅也是真的，「大家把政治當志業，可是沒想到柯文哲是把政治當成事業，當成發大財的好機會。」

劉寶傑也直言，柯文哲所有的問題從木可開始，連最基本的帳都對不清楚，收入、支出、盈餘完全對不上，而且還報假帳、成立人頭公司，自己帳報成這樣，還敢說藍綠比民眾黨更禁不起考驗，「現在禁不起考驗的是你阿北！」

劉寶傑說，現在會引起眾怒，最後那根稻草就是陳佩琪去看房，沒有底氣怎麼可能去看1.2億元的豪宅？攤開整個帳目，有很多虛報、灌水，別人只花100萬元的柯要花到500萬，這完全違背社會認知。

劉寶傑也提到時任柯競辦總幹事黃珊珊，被質疑台南造勢花了475萬卻反問哪有比較貴，指控賴清德辦10場花了1700萬。劉寶傑也氣到狂噴被消音的髒話：「你XX，人家算下來每場是170萬，你一場400多萬，你跟我講賴清德比你更貴！大家為甚麼火大，你把我當XX，我當然跟你拚了！」