大陸首款國產3A大作遊戲《黑神話：悟空》，近日上市後引爆全球玩家熱潮，3天就賣破1000萬套。台灣遊戲商過去雖然也推出許多經典作品，如大宇資訊的《仙劍奇俠傳》還曾締造出「十里坡劍神」奇談，連海外華人玩家也朝聖，但集團今年5月宣布處置手上持有的仙劍、《軒轅劍》IP智慧財產權，意即願意販售，遭酸是在賣老本，董事長凃俊光則說不排斥以販售的方式達到活化、創新的效果。

大宇資訊握有的《軒轅劍》、《仙劍奇俠傳》等遊戲IP，是不少玩家童年回憶，還有人分享當年因為年紀太小，不知如何推進劇情，結果就在第一關把角色練到超強，後續才發現打Boss都只需要一刀，而得到「十里坡劍神」的封號，這段趣事連海外華人玩家都津津樂道。

大宇資訊身為台灣相關產業領頭羊，推出的遊戲都有一定的品質，今年5月推出的恐怖遊戲《女鬼橋2：釋魂路》，就在遊戲平台STEAM上獲得「極度好評」的佳績，大部分網友體驗過後都相當推薦其他人遊玩。

無奈地是，大宇資訊旗下最知名的《軒轅劍》、《仙劍奇俠傳》卻難有突破，集團因此在今年5月公告處置智慧財產權，一時之間讓網友感嘆「這真的是在賣祖產了」、「居然要賣老本，真的沒想到大宇有這一天」。

對於網友質疑，董事長凃俊光回應，多年沒有新作品的IP，他不排斥透過販賣給其他公司的方式，達到再活化、去創新的結果，更罕見撰寫千字文指出，近6年大宇花費8.5億元研發遊戲，被市場認同的只有預算2500萬元的女鬼橋1與4200萬元的女鬼橋2，其他資源都投入在老IP重建，無奈玩家並不買單，集團才會選擇做出改變。