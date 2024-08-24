劉姓男子曾因妨害性自主遭緩起訴處分，卻不知悔過，去年兩度與未成年女學生合意性交；由於坦承犯行，加上女學生求情「發生關係後覺得蠻開心的，但擔心他會負法律責任」。台東地方法院依對於14歲以上未滿16歲之女子為性交罪，共2罪，各處有期徒刑4月。應執行有期徒刑5月。

劉男去年5月12日透過網路交友軟體「Lemo」結識未滿16歲的女學生，兩人相談甚歡，同年月29日相約見面，由劉男駕車搭載女學生至他的租屋處，並徵得女方同意後，分別於上午10時許、下午16時許發生肌膚之親。案經台東警察分局報告台東地方檢察署偵查起訴。

台東地方法院審酌劉男明知女學生未滿16歲，身心發育未成熟，而他為年近30歲之成年人，且曾因同質之妨害性自主案件，經新北地檢署緩起訴處分確定，期滿未經撤銷，更應警惕自身，卻再度犯行，確屬不該；另念在劉男犯後坦承犯行，態度尚可，且女學生於警詢時稱「她與劉男發生關係後，覺得蠻開心的，但同時也會擔心他會負法律責任，因為她覺得他對他很好」等語，無從認定犯罪情節重大。

台東地方法院審結全案，依刑法第227條第3項之對於14歲以上未滿16歲之女子為性交罪，並予以分論併罰，共2罪，各處4月有期徒刑，應執行5月徒刑，全案仍可上訴。

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