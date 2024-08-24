台南驚傳一名6個月大男嬰，本月1日起委託保母照顧，20日下午卻突然身體不適，陷入昏迷送醫，目前還在醫院治療中，家長質疑遭保母不當對待。據了解，該名保母約40歲，同時照顧3名幼兒，社會局20日一接獲通報，除立即指派社工人員了解6個月大男嬰狀況及關懷家屬外，也已轉托另2名幼兒。

針對該起男嬰疑遭保母不當對待案件，社會局指出，本月20日下午接獲通報後，立即指派社工人員了解幼童狀況及關懷家屬，同時聯繫警政及地檢署，也會同居家托育中心至該托育人員家中聯合稽查，釐清案發過程並留取相關監視影像。

社會局指出，這名6個月大男嬰從本月1日起委託居家托育人員照顧，20日突身體不適由托育人員協助送醫急救，男嬰現仍於醫院接受治療中，目前全案已進入司法調查程序。

社會局說，後續該名托育人員如有違反《兒少法》第49條情事，社會局將依同法第97條裁處其6萬元以上60萬元以下罰鍰，並廢止其居家式托育服務登記證書。

這名保母為台南市登記托育人員，除照顧本案幼童外，手上也同時照顧另2名幼兒，社會局第一時間已依家長意願協助收托中的幼兒進行轉托安排，確保托育安全與權益，後續也將持續追蹤該案司法進度，並依偵查結果予以裁罰。