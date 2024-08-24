That's 40 stolen bases for Shohei Ohtani! pic.twitter.com/mVOURPmD2a — Los Angeles Dodgers (@Dodgers) August 24, 2024

道奇24日主場迎戰光芒，賽前39轟39盜的大谷翔平即將成為隊史首位「40轟40盜」球員。球迷也在猜那一項先達陣，結果是大谷第4局安打上一壘，趁著隊友弗里曼（Freddie Freeman）打擊時盜二壘得逞，第40盜出爐！大谷跑得很快，光芒捕手布蘭特利（Rob Brantly）還掉球根本來不及傳。

9局下雙方3比3平手，大谷在滿壘時上來一棒敲成滿貫轟，道奇7比3獲勝，大谷同時達陣40轟40盜。

大谷本季40盜僅被抓到4次，成功率是超高的91%，他有69次四壞保送暫居國聯第2，盜二壘的機會也比較多。大谷原本的生涯紀錄是2021年的26次盜壘（被抓10次），這是他生涯首度達陣40盜，他在日本職棒的紀錄是7盜。

大聯盟史上最快達陣40轟40盜的是索利安諾（Alfonso Soriano）的148場，大谷本季出賽129場，戲劇性改寫大聯盟紀錄。