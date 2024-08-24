一名人妻小芬生小孩後拒絕與丈夫行房，導致丈夫懷疑她在外偷吃，經質問後，小芬為求自清交出手機，卻遭查出用交友軟體發生婚外情，不但與小王車震，甚至共同出遊、外出用餐、接吻，小芬甚至還帶小王回家嘿咻，丈夫驚覺戴綠帽，憤而提告求償100萬元。台中地院法官判小芬與小王應連帶賠償30萬元。

根據判決書，一名人夫向法院控訴，他發現妻子小芬行為舉止與平常不同，且抗拒與他行房，於是心生懷疑，於113年3月質問小芬是否外遇，但遭到小芬否認，還大方將手機交予他檢查。

但丈夫檢查卻在手機中赫然發現小芬下載交友軟體「omi」之應用程式，且有與一名暱稱為「高山茶」網友的鹹濕親密對話，這小芬才坦承有外遇行為，甚至與小王帶著各自的女兒帶著一起外出用餐。

但讓丈夫崩潰的是，他還發現小芬與小王兩人牽手、接吻，甚至大搞車震，更直接帶小王回到住處之社區，在自己家中發生性行為，造成社區議論紛紛，使得他痛苦萬分，因此求償100萬。

但是小芬辯稱，她與小王從未有過任何親密舉動，只是一般朋友會偶爾相約見面吃飯，丈夫指稱她寫自白書坦承外遇，是受到丈夫脅迫才寫的。

但是法官檢視兩人對話、監視器畫面等證據，確認兩人確實曾共同出遊、用餐，小王曾在深夜到小芬家，並待到隔日凌晨才離開。

法官審理後，認定被告二人為成年人，應具成熟思慮及判斷是非對錯之能力，且想小王明知小芬是有配偶之人，還與她發生至少2次性行為，對丈夫造成之精神上痛苦，因此判決應連帶給付慰撫金30萬元。