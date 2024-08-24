行政院院會近日通過「國家發展計畫（114至117年）」，國民黨智庫24日諷刺賴政府的「國家發展計畫」成了各部會的「作文比賽」，另外「國家發展計畫」中教育文化相關策略合計僅佔7％，其中不乏空泛的標語口號，顯示賴政府對教育文化的漠視。

國民黨智庫教文體育組召集人陳學聖表示，在「國家發展計畫」中共有8大發展策略，129個細項策略，其中與教育、文化相關的細項策略，僅有9項，占比7％。

陳學聖說，對比賴清德總統今年3月底出席「賴和小行星」國際命名發表會時所提，上任後將學習賴和的精神，照顧弱勢民眾、重視教育文化，讓台灣成為國際稱羨的文明國家，難道這就是賴清德對教育文化的重視程度？

陳學聖進一步指出，相較於其他部會所提出的發展策略，多能指出具體措施與方案，教育的相關策略出現空泛標語或口號的情況。例如「建構多元均優的國民基本教育」、「強化國家未來人才競爭力」等，都是近年來我國教育的困境，但很難看出賴清德要如何具體改善與落實？賴政府上任至今已超過3個月，是否還處於摸索階段？

陳學聖表示，賴政府教育相關策略主張僅偏重於學費等費用補助，減輕家庭負擔，賴清德應該同時重視教育品質的提升，才能真正強化人才競爭力。

陳學聖呼籲，賴政府不應把「國家發展計畫」當作各部會的「作文比賽」，人民期待的是具體有效的對策，賴清德應該儘速積極兌現其選前與上任後在各式場合中所提及對教育、文化的承諾，這才是負責任的政府應有的作為。