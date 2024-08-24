彰化縣民眾有意報名機車駕訓，想同時請領交通部及縣府補助共1800元的民眾手腳要快了！彰化縣民眾參加駕訓班結訓後考取機車駕照，可獲交通部補助1300元及縣府加碼補助500元，即同時請領1800元，但彰化監理站統計，截至今年7月，機車駕訓補助名額已使用過半，剩下不到500個名額，預估10月厎前即會被申請完，提醒民眾報名要快。

為鼓勵民眾參加機車駕訓，交通部今年初補助1300元、彰化縣有1700個名額，彰化縣政府自4月中旬起加碼補助500元，有1000個名額，民眾參加駕訓班結訓並考取機車駕照後，即可同時請領共1800元補助，截至今年7月，經彰化監理站統計，彰化縣府補助機車駕訓名額已使用過半，剩下不到500個。

據了解，彰化縣機車駕訓班學費約在3000元左右，民眾報名機車駕訓班且考取駕照後，即可向交通部及縣府申請補助共1800元，對想報考民眾不無小補，若縣府加碼500元部分名額申請完畢，則僅餘交通部1300元補助，由於暑假為機車報考旺季，監理站預估10月厎前，二者名額即可能使用完畢。

彰化監理站站長黃建興表示，今年機車駕訓人數持續成長，與去年7月同期相比，報名人數增加約221名，成長比例約2成。彰化縣機車駕訓班共有4家，預計今年再增加1家，目前機車駕訓班訓練量能充足，未來會隨著機車駕訓人數成長，再擴充機車駕訓量能。

黃建興也鼓勵持有輕型機車駕照的民眾，報考普通重型機車駕照，他說，持有輕型機車駕照的民眾，不用考筆試，只需要考路考，可以參加機車駕訓，在駕訓班原車原地考照，同樣享有機車駕訓補助。

彰化監理站指出，現金補助除了交通部及彰化縣政府加碼補助共1800元，自113年8月起，另有和潤企業提供加碼補助，補助對象分為一般民眾及學員，皆再加碼疊加1300元，中低收入戶提供全額補助，名額有限，敬請民眾把握。