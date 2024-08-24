安集（6477）宣布，與翔大公司攜手合作，成功開發出真正MIT（Made in Taiwan）的無人機，協助提升國防自主能力，維護國家安全，推動在地供應鏈，並去除紅色供應鏈中潛藏的安全威脅。

安集表示，此系列無人機最大特色在於其高達90％的零組件皆由臺灣本地設計、研發、生產、組裝、測試，真正落實在地供應鏈的發展。該無人機涵蓋的臺灣製造的部分，包括有飛行控制系統、GPS衛星導航系統，電源模組、電子調速器、數據傳輸系統以及機身結構等核心元件，同時推出訓練射擊語音系統。

安集與翔大團隊投入大量資源，專注於開發國防無人機的飛行控制與GPS衛星導航系統，完全排除來自紅色供應鏈的安全風險。此舉不僅強化了無人機的資安防護能力，也大幅減少了臺灣在國防科技領域對外來供應的依賴。

安集董事長黃國棟表示，我們非常自豪能夠為臺灣貢獻一款真正MIT的無人機，這不僅體現了我們在技術研發上的能力，也展示了臺灣在地供應鏈的實力。這是臺灣國防工業的一大步，也是維護國家安全的重要里程碑」。隨著無人機在現代國防中的角色越發重要，臺灣必須在這一領域中保持領先地位。

此次的研發成果，不僅提升國軍的自主作戰能力，也為臺灣的資通訊產業帶來了新的成長契機。安集與翔大團隊深入強化技術開發，推動無人機的持續創新，並將此技術應用於更多國防與民生關鍵領域，助力臺灣國防自主的長遠發展。