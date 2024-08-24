立委張嘉郡（右）與立法院長韓國瑜（左）合拍國慶焰火歡迎短片。（周麗蘭攝）

立法院長韓國瑜擔任國慶籌備委員會主委，要求籌備會辦好中華民國的生日，今年國慶焰火也將首次在雲林虎尾施放，他昨（23日）回雲林出席一場公益活動，特別提及今年國慶不僅是中華民國大事，也是雲林縣有史以來第一次施放焰火，雲林縣有機會展現優質的一面。

雲林縣長張麗善及立委張嘉郡昨也與韓國瑜抽空拍攝國慶焰火的歡迎短影片，不料張麗善忘詞NG，攝影師要立刻重拍，張麗善開玩笑說「他（指韓國瑜）沒有頭髮，我有頭髮，需要時間整理一下」眾人大笑，韓國瑜無辜回答「不要再講頭髮了」。

韓國瑜昨日指出，他擔任國慶籌備會主委一查發現國慶焰火從來沒有在雲林縣施放過，全臺整剩3個縣市沒放過，雲林是其中之一，也就是說雲林時常在全國關注活動中被漠視，事實上雲林縣有很多了不起、很多美好的一面不為人知。

他說，他住在雲林，很多朋友來雲林看他都是生平第一次到雲林，大家都不知道雲林有什麼，其實生活中的柴、米、油、鹽、醬、醋、茶、好山好水、善良的民眾都在雲林縣。

韓國瑜表示，今年國慶焰火將在虎尾高鐵站周邊施放，雲林縣政府團隊已全部動起來，焰火時間會長達40分鐘，這不光是中華民國生日快樂，中華民國大事，也是雲林縣政府有史以來的第一次，相信很多外縣市朋友都會來，趁此機會把雲林縣優質的一面展現給海內外好朋友看。