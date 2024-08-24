豐原警方會同台中市環保局、監理站等單位，在檢舉熱點豐原大道七段與豐工路口，實施「環、警、監」聯合稽查。（民眾提供／李京昇台中傳真）

台中市豐原警分局昨天（24日）晚間會同台中市環保局、監理站等單位，在檢舉熱點豐原大道七段與豐工路口，實施「環、警、監」聯合稽查，環保局依噪音管制法告發2輛檢驗不合格機車，開罰1萬200元罰單，另外，現場也查獲1名52歲泰籍男子酒後駕車，並在神岡區查獲1輛懸掛偽造車牌轎車。

根據了解，35歲許姓男子懸掛偽造車牌，2022年9月間將車借給友人，沒想到友人拒絕配合酒測，車子遭吊扣牌照，因此無法上路，許男因而上網買假車牌，他深怕警方查緝，僅敢利用偏僻小路行駛，不料仍遭警方查獲，全案依違反道路交通管理處罰條例告發，並依偽造特種文書罪移送台中地檢署偵辦。

豐原分局分局長林大為呼籲，警方將持續聯合環保、監理機關，不定時、不定點執行取締違法改裝噪音車輛勤務，並隨時依據轄區狀況，針對民眾反映噪音熱點加強取締。另持續強力查緝使用變造、偽造車牌，使違規、違法無所遁形，維護居民的安寧、安全的生活環境。

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