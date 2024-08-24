做數學題首先要把題目看懂，大陸一名位家長將國小孩子的考卷PO上網，其中一道題目「9加9除3等於多少」，孩子的答案是「12」，老師打叉扣分。不少人乍看都覺得沒錯，事實上差一個字就差很多，老師解釋，「除」和「除以」完全不同，這道題目正確算式應該是「9＋3÷9」，答案為9.3333。

大陸博主「奶豆爸爸聊育兒」發文分享，日前有家長將孩子的考卷PO上網，國小數學題目問「9加9除3等於多少」，孩子認為題目相當簡單，算完立刻寫下「12」，結果答案不對被扣分，多數人乍看都覺得沒問題，不解錯在哪。

對此，老師表示，「除」和「除以」雖然只差了一個字，但意思卻完全不一樣。這道題目是「除」，所以除數應該是9，被除數是3，所以正確算式為「9＋3÷9」。

有補習班曾在臉書粉專發文講解，「以」就是「用」的意思，例如以貌取人、以退為進；「除」則有「清除」的意思，所以「除以」就是「『用」什麼東西來『清除』另一個東西」的意思。

粉專舉例，「36÷12」當中的「除以12」，就是「用」12來除，因此36除以12也可以被翻譯成「用12去除36」、「12除36」。