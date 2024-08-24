「國民老公」、33歲男星許光漢日前無預警入伍，讓許多海內外粉絲哀號，他若先前受過軍訓課訓練，可以折抵役期，若沒有，最晚將於明年8月19日退伍。消息一出也引來網友討論過去當紅男星是否有當兵的八卦，但談到男神去當兵的造型誰最帥？有網友點名是到海巡署服役的鄭元暢。

近日，有網友在「Threads」發文說，看到許光漢入伍的消息，就想起10多年前曾有一批偶像劇男神陸續當兵的新聞，其中鄭元暢戴眼鏡、穿警裝執行勤務的樣子令人印象深刻。其他網友留言說：「鄭元暢這造型勝過所有他所有作品裡的造型」、「一開始以為是哪個男警撞臉，沒想到真的是鄭元暢本人，這個造型與形象好像沒看過，他常常都瘋瘋的，這樣挺拔正氣感有點不習慣」、「那時候記者採訪他，他很帥地說一句：『不好意思，我們現在在執勤中！』，非常棒」、「阮經天當兵時也超帥的」。

鄭元暢過去在海巡署服役造型讓人印象深刻。（圖／翻攝自中時新聞網 Youtube）

中天新聞》鄭元暢從海巡署畢業 微博秀退伍令

鄭元暢當年演出《薔薇之戀》出道，又因與林依晨合作《惡作劇之吻》及續集《惡作劇2吻》走紅。2012年8月鄭元暢入伍，接受了343天的軍旅生活，退伍時更在微博曬出退伍令，表示這張證明對自己意義重大，他服役期間曾因髖關節骨膜破裂，一度行動不便，身高188公分的他，體重還在服役期間飆超過83公斤。

鄭元暢當年演出《薔薇之戀》出道。（圖／中時資料照）

鄭元暢退伍後被讚更成熟穩重。（圖／中時資料照）

鄭元暢當時受訪表示，身為軍人期間很享受服役的過程，在部隊時被安排文書行政工作，之後海巡署到海港查緝走私香菸行動時，鄭元暢還持槍現身，表示不方便受訪。而明道在32歲加入陸軍儀隊；阮經天是在30歲時入伍，以正常手續後補上教育替代役；賀軍翔則是在30歲生日前夕，收到免役通知，主因是罹患椎弓解離。

阮經天、明道過去入伍的新聞也受到矚目。（圖／翻攝自中時新聞網 Youtube；中時資料照）