台中市政府輔導未登記工廠合法化成效再次獲得經濟部肯定，連續三年榮獲甲等殊榮！市府經濟發展局指出，經濟部每年依據「經濟部督導地方政府輔導未登記工廠合法化經營業務成效要點」，評比各地方政府輔導未登記工廠成效，台中市列為未登記工廠輔導家數至少2千5百家以上的甲組，競爭也最為激烈，自110年、111年、112年連續3年評比甲等，連續3年皆為全國第一。

經發局表示，該評核依照各縣市所轄未登記工廠家數及區域特性分為甲、乙及丙組，評比項目包括「掌握未登記工廠資訊」、「輔導未登記工廠辦理特定工廠登記」、「土地變更合法使用」、「輔導遷廠、關廠或轉型」、「執行未登記工廠稽查及取締作業」等項目。

經發局說明，其中掌握未登記工廠資訊及執行未登記工廠稽查及取締作業部分，台中市由工業、環保、消防、土地、建築等主管機關組成的「台中市政府未登記工廠聯合加強矯正小組」，每周辦理至少三次聯合稽查、取締工作，其餘則由經發局辦理現場勘查，經統計112年3月聯合稽查及現地勘查總稽查家數為936家，其中經勘查後，非屬工廠共677家，已歇業62家，勒令停工123家，並針對拒不停工的2家工廠進行停止供水供電作業。

輔導未登記工廠辦理特定工廠登記部分，共分為三個階段，分別為「納管申請、工廠改善計畫及取得特定工廠登記」，自特定工廠登記制度自109年3月上路，台中市申請特定工廠及納管工廠合計共1萬170家，收件數居全國之冠，目前己輔導受理7,345件納管工廠、核定超過3,320件工廠改善計畫、2,114家取得特定工廠。

輔導土地變更合法使用部分，只要「低污染」特定工廠，符合「位於非都市土地」且「廠地面積小於5公頃」等條件，均可於121年3月19日前提出申請，目前有159家提出申請用地變更，迄今累計核准19家。多數位於烏日區、大里區、神岡區，從事機械設備製造業、金屬製品製造業及塑膠製品製造業等行業，輔導合法化面積合計達9.96公頃、太陽光電設置面積總計 3.3公頃、裝置容量6,027.57瓩、回饋金 2億5,685萬8,890元全數繳入農業發展基金、廠商後續投資額達 15億4,356萬3,676元。

輔導創新作為方面，市府採取多項便民措施，包括精簡行政程序、辦理家教班輔導業者補件、建置「台中市未登記工廠管理及輔導系統」，方便民眾查詢進度及繳費情形，開放下載工廠改善計畫核定本，並主動通知工廠改善計畫即將逾期案件辦理展期申請。

此外，市府也辦理多項產業輔導政策，包括辦理「企業先進智造學院」，課程涵蓋數位轉型、經營轉型、環保及用地變更等，累計吸引2,300人次以上參加；另辦理「特定工廠產業淨零排放盤點計畫」，因應國際碳稅趨勢，了解特定工廠淨零碳排需求，進而撰擬未來3年輔導特定工廠淨零碳排方向；亦針對中小型特定工廠，挖掘具有隱形冠軍特質及潛力的廠商，進行產業故事的宣傳等。

經發局提到，感謝中央再度肯定，市府將持續積極輔導廠商合法化，並呼籲業者或代辦收到補正通知，請儘速將應備文件補齊，以利加速核定工廠改善計畫後，2年內完成相關改善措施，取得特定工廠登記，朝合法經營邁進。

(臺中市政府經濟發展局廣告)