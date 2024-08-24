綠營不滿中華民國重回國慶意象 王鴻薇力挺韓國瑜反嗆1句 @ChinaTimes

韓國瑜辦國慶凸顯「中華民國」因素 洪孟楷力挺：撥亂反正 @ChinaTimes

今年的雙十國慶籌備委員會主委由立法院長韓國瑜擔任，韓國瑜特別表示，「辦好中華民國的生日」，被外界認為是指國慶相關主視覺不能忽略「中華民國」元素；對此，民進黨立委賴瑞隆批評，雙十國慶是中國民國台灣最重要的慶典活動，這幾年除了中華民國的元素，也增加更多台灣的元素，好不容易這幾年建立起來，不要再走回華國美學這條路，如果是低俗和簡易化，整個文化素養會持續下滑。

賴瑞隆表示，雙十國慶是中華民國台灣很重要的慶典，這幾年加入了各種美學創意的設計，視覺令大家耳目一新，看見中華民國台灣的特色，特別是全世界民主陣營，看到中華民國台灣的風格。

賴瑞隆說，韓國瑜卻想走回中華民國這條路，我們擔心如果全世界反而不容易做出好的區隔，台灣元素會被韓國瑜消滅掉，恐怕會讓所有人民感到失望，這幾年重要的是文化的美學。

他也提到，韓國瑜過去在擔任高雄市長，在高雄或是高雄燈會上的設計，都令人很遺憾，看到舊有意識形態，而且是缺乏美學的設計概念，如果放在國際雙十國慶慶典會讓人民很失望。

賴瑞隆呼籲，除了中華民國存外，台灣元素也應該保留，韓國瑜不應該沒收台灣元素，同時間更重要文化美學好不容易這幾年建立起來，不要再走回華國美學這條路，如果持續讓自己更加低俗和簡易化，整個文化素養持續下滑，國家慶典缺乏美學會讓人民很失望。