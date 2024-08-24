華語天后蕭亞軒近年來飽受健康問題困擾，去年底終於推出新單曲〈愛沒有錯〉，讓粉絲喜出望外，但她上月透露即將開第四次刀。最近，蕭亞軒傳出突在浴室跌倒，她的經紀人證實此事，也透露蕭亞軒的演藝工作早就順延到2025年。

蕭亞軒經紀人表示：「她人沒事，小摔了一下，放心，下個月後的手術仍會進行的。感謝大家的關心。工作早就都順延至明年囉！」

蕭亞軒的工作全延到明年。（蕭亞軒臉書）

蕭亞軒近年較少現身幕前的原因，是2021年被愛犬咬傷臉部，得進行修補和清創手術，且她練舞過於激烈，兩條腿都有傷勢，甚至舊疾復發。兩年前，蕭亞軒驚喜現身金曲獎頒獎典禮，高喊：「Elva is back」，卻又因健康因素暫緩腳步，直到去年底終於推出新歌，她感性地寫下：「抱歉，它來晚了幾年，但相信我，我從未停下。」重申自己對音樂的愛勝過於一切，從未忽略、懶惰過。

不過，蕭亞軒上月初突在臉書自爆一年半要動四次手術，「這即將到來的第四次，鋼釘拔出來，再灌入骨漿，縫合恢復後再重新開始復健～會不會再有第5次，我不知道，但我不害怕，因為，我仍期待我站在台上的那天。」讓粉絲看得相當心疼。如今，蕭亞軒又在浴室摔傷，得花時間休養，不得不延後演藝工作進度，粉絲雖然失落，但更希望能看到蕭亞軒以健康的狀態重返舞台。