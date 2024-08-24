「手創愛的新關係」活動大合照。（高市社會局提供／林雅惠傳真）

為提升親子互動，鼓勵兒少多元探索學習，高雄市政府社會局三民社會福利服務中心舉辦「手創愛的新關係」，規劃親子植栽設計、鋁線編織、木工與陶藝等手作體驗活動，引導親子相互學習及共同完成作品，透過陪同、分享操作工具的機會，創造親子間美好回憶與情感連結。

13歲阿哲與8歲小郁由媽媽獨力扶養，阿哲媽媽為使兄弟倆衣食無缺，平日忙於工作，甚少有時間陪伴孩子，親子間話題愈來愈少，經社工極力邀請，阿哲及小郁兩兄弟難得與媽媽一起參加活動。

雖活動剛開始時，阿哲與小郁能各自操作，阿哲也會主動幫忙弟弟，媽媽卻不知如何加入，在講師示範鼓勵家長可協助固定木板、指導孩子測量及標記固定位置等，阿哲媽媽也加入協助兄弟倆操作電鑽、槌子及木工夾進行組裝，活動結束後，阿哲與小郁很興奮向社工展示母子三人合力完成的作品，阿哲媽媽也很開心有機會一起參加手作活動，不知不覺就拉近了親子關係。

社會局長蔡宛芬表示，為提供民眾即時近便利服務，高雄市18處社會福利服務中心，連結在地警政、衛政、學校及社區團體等公私部門資源，協助遭遇經濟或家庭困擾之脆弱家庭，提供家庭功能、促進親子關係，民眾如遭遇困境或有社會福利需求，可就近洽詢各社福中心，各社福中心聯絡方式可至社會局網站查詢。