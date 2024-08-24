據經濟觀察網24日報導，從1日至23日，多位知情者透露確認，有「大陸象棋第一人」之稱的象棋特級大師王天一，因涉嫌「買棋賣棋」已被杭州檢方批准逮捕。除王天一之外，還有其他大陸的象棋特級大師也被調查。

上述知情者說，王天一所涉及的事項，既涉嫌在比賽中「買棋」，即自己或通過另一位象棋特級大師王躍飛給予對手好處以贏得比賽，獲取等級分排名優勢，同時還涉嫌「賣棋」，透過收受錢財在比賽中故意輸棋。其中，王天一和王躍飛涉嫌「買棋」的金額，累計超過了80萬元人民幣。

王天一是1989年4月23日出生於北京，從小就展現出象棋天賦。2012年10月獲得全大陸象棋個人賽冠軍，成為大陸第16位男子全國象棋冠軍棋手，並晉升為象棋特級大師。從2014年開始，王天一連續11年位居大陸象棋棋手等級分全國第一名，2023年等級分達到了2800分來到歷史新高，因此王天一也被譽為「大陸象棋第一人」。

但王天一至今的職業生涯也不乏醜聞。2012年9月的第七屆全國農民運動會上，王天一改名換姓為「王天弈」，假冒農民身份參賽，獲得男子象棋快棋冠軍。但事後被揭發，王天一公開道歉。

而2023年4月前後，兩位大陸象棋特級大師王躍飛與郝繼超的一段通話錄音，在網路上開始傳播，提及王躍飛、王天一參與買棋、操縱象棋比賽之事，並疑似提到使用特殊手段在比賽中作弊，迅速在大陸象棋界及象棋愛好者中引起軒然大波，並被稱為「錄音門事件」。