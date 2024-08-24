學校就在住家對面，卻不能就近就讀，桃園市平鎮區南勢國小已達總量管制，桃園市政府教育局規畫在平鎮山子頂地區的文小四用地，新建平鎮國小預計規畫36班，117學年度招生，設校經費12億。

教育局說，南勢國小主要學區為南勢里、金星里、平安里、平南里等共8個里別 ， 2023年校內人數約1902人共61班，各班人數約31人，總量管制轉介106人，今年校內人數約1923人約61班，各班人數約31人，總量管制轉介93人。新建平鎮國小新校舍位置，於平鎮山子頂地區文小四用地，目前預計規畫36班，117學年度招生，設校經費約12億。

民進黨籍市議員劉仁照說，總量管制是學生戶籍在此，卻無法就讀南勢國小，除了協助轉介到其他學校外，也推動周邊祥安國小、山豐國小特色發展， 吸引家長及學生主動轉介到其他的學校就讀，減輕南勢國小的就學壓力，並爭取蓋新的小學，新校地於南勢重劃區內，希望能減輕學生無法就近上學的問題。

南勢里長林德忠說，南勢里約2500戶，逾7000人，是平鎮區排名前5名的大里，里民經常抱怨明明就住在學校附近，但就是沒辦法就讀南勢國小，很無奈因為南勢國小學生數太多了。里上1、2、34鄰學區已經編到東勢國小，基本上若戶籍都沒有動的話都能就讀南勢國小，非常樂見新建校，里上的學生能就近上學。