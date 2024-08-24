卓韋佳家中有2個妹妹及1個弟弟，由其母親一人獨力拉拔長大，甚至要從事3份工作，為了協助家計，卓韋佳曾經去工廠打工、路上賣花、擺攤等協助家計，且成績維持班上前幾名，在家扶基金會提供獎金一路幫助其到大學，目前已成為聯生中醫診所院長，更擔任家扶基金會國內兒童認養人，盼家扶童不要擔心經濟狀況就放棄，24日成為金扶獎得獎之一。

卓韋佳說，小時候母親因工作繁忙，無力照顧家中弟弟及妹妹，工作時只好把弟弟妹妹反鎖在家中，社工發現後把弟弟妹妹送至寄養家庭，她則至親戚家中，一年以後母親搬至彰化販售大腸包小腸才把全家接回。

但卓韋佳高二課繁重，無法繼續打工，住宿生需要額外開銷，但也知道身中經濟狀況，不敢跟母親要錢，幸而家扶中心獎助學金一路幫助至大學，讓她的生活費有著落，至今診所已開業十年，除了擔任認養人、捐款助學金外，也歡迎家扶扶助家庭及社工師來就診，提供免掛號費。頒獎過程中，她的認養童小恩（化名）也現身感謝她「卓阿姨，謝謝你」，也讓她又驚又喜。

李清聖24日成為金扶獎得獎之一。（林良齊攝）

而小時候為三級貧戶的李清聖，11時父親因病過世，重度聽損的母親獨力撫養家中6個孩子，大哥及二哥也因此輟學，他也曾想放棄學業，所幸屏東家扶及認養人協助，至今也積極回饋社會；連鎖藥局弘安藥妝創辦人陳俊男父親7歲過世，一家6口搬回娘家，未料卻因失火，導致家中陷入困境，家扶中心協助後讓他免於為經濟困擾，後來成立弘安藥局並且從1995年就成為家扶中心認養人。

陳俊男24日成為金扶獎得獎之一。（林良齊攝）

秀枝餐飲集團執行長陳雅祺小時候父母離異後，母親早出晚歸扛起家中經濟，她國中時甚至要洗頭、清潔工作補貼家計，成立秀枝餐飲集團後每年也在聖誕節前夕邀請家扶童用餐，至今已12年，餐廳員工也不少人是受家扶幫助的孩子；鴻賓營造行政管理總監郭曉鈴小時候父母離異，母親要每天凌晨3點批貨，她也要在上課前協助擺好，所幸家扶基金會媒合「成功大學土木系」同學認養，投入營造業後，更號召友人捐贈經費予家扶。卓韋佳、李清聖、陳俊男、陳雅祺及郭曉鈴等人皆獲得金扶獎肯定。

家扶基金會執行長周大堯說，家扶74年來陪伴50萬名國內外貧困兒少成長自立，孩子自立後都會懷抱感恩的心回到家扶擔任認養人、捐款人，盼藉由這些故事激勵同處困境的學子。

擔任頒獎人的副總統蕭美琴則說，這些努力克服外在環境，努力站起來的故事，每一個故事都值得去認識，除了對家扶表達感謝之意外，政府也會透過資源掖助讓每一個小朋友有公平創造夢想的機會。