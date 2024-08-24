九三軍人節即將到來，台北市政府為向國軍致敬，感謝國軍官兵堅守崗位守護家園辛勞，跨局處一同響應表達敬軍、愛軍，感謝軍人的辛苦奉獻，特別推出相關場館優惠，用實際行動代表台北市民獻上對國軍的支持和認同。

台北市政府兵役局表示，台北市境內駐有國防部、憲兵指揮部、後備指揮部、空軍作戰指揮部等多個國軍單位，國軍官兵們可利用九三假期至台北市多個場館放鬆心情，與家人共享遊憩時光，或來場知性之旅：搭乘貓空纜車，軍人及軍眷皆享有暢遊一日票200元優惠。

松山療養所所長宿舍餐廳消費滿300元享95折優惠；台北市立動物園、關渡自然公園及台北當代藝術館提供入場半價優惠；台北市立天文科學教育館、芝山文化生態綠園、台北偶戲館、李國鼎故居及孫運璿科技．人文紀念館等場館提供免費入館優惠，部分場館更加碼攜伴一人免費。

另外，為打造台北成為運動之都的願景，內湖、文山運動中心、景美游泳池、捷運北投會館等運動場館，只要出示軍人身分證即可免費使用游泳池、健身房；台北市政府青年局直排輪場門票原價150元，提供軍人50元優待價；台北小巨蛋冰上樂園軍人及軍眷皆可享有入場免費滑冰券單次2小時或參觀券單次4小時優惠，愛運動的國軍弟兄姊妹們千萬別錯過這次機會。

兵役局長李治安表示，期待國軍弟兄在這個專屬於他們的節日，能與親友來到台北小巨蛋冰上樂園開心溜冰、天文科學教育館浪漫觀星或搭貓空纜車出遊賞景，所有的優惠只為在軍人節前夕向辛勞的三軍將士說聲：您們辛苦了，有您真好，軍人節快樂。