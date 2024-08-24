經濟放緩、房地產市場低迷，連帶影響大陸地方政府的稅收，導致財政面臨較大壓力。據陸媒報導，目前已公布前7月份財政收支的省分，皆維持較低的預算收入成長。

第一財經報導，目前，大陸有10個省份的財政部門公開前7月份財政收支數據。其中，吉林、湖南、四川、貴州、海南、雲南、寧夏等8個地方一般公共預算收入較去年保持增長，多數增幅低於2％；江西、山西2個地方收入則出現下滑。

與今年上半年各地一般公共預算收入增速相比，四川等6個地方收入降幅略有擴大，山西等4個地方收入降幅有所縮窄。

粵開證券首席經濟學家羅志恒分析，從已公布的數據來看，當前地方財政增收仍面臨壓力。從整個大陸來看，2024年上半年地方一般公共預算收入年增0.9％，這一增速較去年同期下降12.6個百分點。從地方來看，雖然部分地區前7個月一般公共預算收入實現了正增長，但增速較去年有所收窄，且部分地區的收入增速為負。

從目前公開的10個省份稅收收入情況來看，山西、吉林、貴州、江西、四川等地稅收收入依然出現下滑，其他稅收收入保持增長的省份，增速也較低，多數不超過2％，稅收增速總體延續此前低迷勢頭。大陸財政部數據顯示，今年上半年全大陸稅收收入年減5.6％。

為何地方稅收持續低迷？羅志恒分析，首要因素是經濟增速放緩影響。經濟增長是稅收增長的基礎，當經濟增速放緩，稅收增長也會受到制約。其次，物價水準下行，部分能源礦產類產品價格持續下跌，拖累稅收增速。另外，部分稅收收入下降還受到基數效應的影響，即去年同期基數較高導致今年年增速下降。

報導指，目前，不少地方比較依賴土地出讓收入，但近些年房地產市場低迷，土地出讓收入持續下滑，而今年土地出讓收入延續跌勢，也加劇了地方財政資金緊張。

羅志恒表示，當前地方財政運行仍處於緊平衡狀態，面臨化債和三保的剛性支出任務。從支出端來看，多數省份前7個月的支出增速較上半年略有擴大，這在一定程度上反映了地方政府在保障民生、穩定經濟等方面的積極作為，也可能在一定程度上影響地方財政收支矛盾。具體來說，地方財政需要承擔更多的支出責任，如保障基本民生、支持基礎設施建設、推動產業升級等，但財政收入的增長卻受到多種因素的制約。