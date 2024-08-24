韓國人氣女團「IVE」安兪真、Rei日前帶著迷你專輯登上《Running Man》宣傳，2人一出場就帶來新歌嗨翻全場。「IVE」曾全員一起錄製《Running Man》，劉在錫看到這次只有2位成員時故意露出可惜表情，安兪真當場追問其他主持人：「你們覺得可惜嗎？」Rei也反問大家想見到誰？2人吃醋的反應讓哈哈趕緊跳出來圓場：「有你們就很足夠了！」

Rei上次曾因劉在錫一句「沒話想說可以Pass」時毫不猶豫的直接喊「Pass」，率真模樣惹得全場大笑，Rei解釋當時太緊張；劉在錫也追問她是否還記得當時的池錫辰，Rei再次吐露真實心聲：「我覺得有點無聊。」超真實反應讓眾人大笑。

「IVE」Rei（左）對池錫辰的印象只有「無聊」。（中天綜合台提供）

本集，劉在錫和金鍾國化身偶像經紀公司的代表，打造練習生並帶領他們出道。哈哈看到金鍾國與安兪真並肩而坐，笑稱2人就像老大和殺手，感覺隨時都可以從兩邊拔出雙刀；金鍾國對安兪真更是言聽計從，即使有不同意見，金鍾國也無條件的選擇相信安兪真，而哈哈多次主張他的答案才是正確，並要求換成他的答案，但安兪真都依然堅持己見。之後金鍾國更勸哈哈要讓安兪真經歷一些挫折才會懂，不聽勸的安兪真果然接連猜錯，止不住好奇心的劉在錫詢問Rei，安兪真是否本來就很固執？Rei也秒答：「對，非常固執，不會屈服。」

宋智孝（左起）、Rei、池錫辰組團為600發，挑戰魔性又洗腦的音樂。（中天綜合台提供）

為了配合專輯風格，兩隊必須親自打理造型，劉在錫提議以嘻哈、工裝褲為主，結果遭到Rei以「嘻哈有點太平凡、工裝褲太俗氣」為由反對，想要省錢的劉在錫，選擇POLO衫搭配裙子，Rei再次提出反對：「這樣也很俗氣、很平凡。」

被當作寶貝的安兪真（中）負責歌唱，導致梁世燦（左）、哈哈不能唱歌只能伴舞。（中天綜合台提供）

劉在錫接著又找到印有NIKE和愛迪達LOGO圖案的T恤，直接被Rei打槍：「IVE已經拍了PUMA的廣告，無法穿這兩件衣服。」接二連三遭到否定，劉在錫被氣到說不出話，在一旁觀看的池錫辰笑說：「妳們現在好像在演情境劇喔。」連Rei自己也覺得好玩，還打趣地說自己已經爭取到出鏡率，劉在錫則相當無奈，並要Rei不要再說了。精采有趣的內容就在明（25日）晚6點在中天綜合台《Running Man》播出。