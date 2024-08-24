美國是台灣最重要夥伴之一，在國防、經貿上均與台灣關係密切。美國前駐聯合國大使海莉指出，在她參訪台灣海軍基地時，看到台灣正全速向前確保幫中國發起衝突時，有足夠的能力反擊。而她不認為美國需要在台駐軍，而是加速與台軍事訓練，不過目前最好的合作方式，就是提升美台貿易關係。

海莉今（24日）召開記者會並接受聯訪，媒體詢問美國前總統川普日前認為，台灣應該自己為其防衛付保護費，並稱台灣偷走美國晶片生意，此行來台是否有受託回美後轉告台灣回應？

海莉表示，台灣政府並未希望她傳遞什麼訊息，不過在晶片議題上，美國負責設計，台灣負責製造，是一個了不起的關係，而這正是我們想要的關係。我們想要與自由國家成為夥伴，寧可和朋友做生意，也不要和敵人做生意，因此她認為，美台之間晶片製造的關係不只強健，未來更該強化。

她也不認為是台灣需要為自己的防衛付費，台灣已下了多筆軍備訂單，事實上，現在需要做的是提升與台灣之間的夥伴關係及訓練，同時確保每當提供裝備時，台灣會是優先選項。她說，台灣不是在尋求誰的保護或是施捨，而是在尋找夥伴，而和台灣成為夥伴對美國及其他自由國家而言會是明智的選擇。

如何強化與台灣軍事關係？是否要在台駐軍？美國核子保護傘是否該將台灣納入其中？

海莉回覆，最重要的是嚇阻，而目前最能幫助台灣的方法是，確保加速與台軍事訓練，目前台美間已有不錯的相關活動，未來可以再做更多。同時她也提到，應加速情報分享，雙方應做更多以反制中國持續的網路攻擊，也要確保向中國及多邊組織傳達此情形，讓世界認知到中國正在對台灣、台海、南海等地的傷害。

海莉說，她更傾向思考該為夥伴做什麼？如何結盟促使雙方都受益？她不認為需要在台駐軍，且台灣也沒有這個要求，台灣要的是更多夥伴關係，同時台灣也需要更多無人駕駛載具、無人機、反空、反飛彈裝備等，我們要確保的是台灣獲得這些裝備。

海莉也透露，昨日參訪一座海軍基地，而她對其中船艦的建造及訓練印象深刻，她可以肯定，台灣正全速向前，確保能保衛自己，他們不是在尋求對中國侵略的嚇阻，也不是在挑起任何事，而是確保當中國發起衝突，他們有足夠的準備進行反擊，而她認為美國應參與這方面。

至於在訪台期間是否了解台灣政府的首要需求？是否有急迫需要美國幫助的地方？美國應助台到何種程度？

海莉指出，她的確感受到來自台灣官員的急迫性，但不是以一種恐慌的態度，而是在確保他們正在透過軍事訓練、加強訓練、確保能妥善處理這些網路攻擊等向前邁進。她也說，因為經濟實力就是軍事實力，希望美國與台灣有更多貿易，而這正是目前美國能與台灣合作最好的方法。