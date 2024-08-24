美國共和、民主兩黨全代會各自落幕，也確定本屆美國總統大選會由前總統川普對上現任副總統賀錦麗。美國前駐聯合國大使海莉今強調美國向世界展現其力量的重要性，並喊話美國不能只有講講而已，而是應該有所行動。另外，她也批評，正是拜登任內的軟弱才讓世界戰亂四起，川普會再次向世界展現美國的力量。

海莉今（24日）召開記者會接受聯訪，媒體問及民主黨綱納入「六項保證」，是否代表美國兩黨對台政策不同？現在賀錦麗與川普選戰打響，觀察為何？

海莉指出，不只台灣很重要，烏克蘭、以色列也很重要，她希望看到共和黨談的是自由與夥伴站在一起，並確保向世界展現美國的力量，我們不希望看到共產中國、俄羅斯、伊朗或北韓獲勝，然而現在我們已經看到敵人們結盟，她希望也看到我們的夥伴、盟友們站在一起。

海莉指出，黨綱能放的東西就這麼多，但共和黨也展現了對台支持，且在美國兩黨少數有共識的議題上，他們都同意中國的威脅，也同意中國比以往更具傷害力。她希望美國兩黨「做」更多事，而不是只有「講」。

至於對選戰觀察，海莉認為，川普與賀錦麗各自在全代會上表現良好，現在選戰開打，距離選舉還有70多天，雙方都要說服美國民眾他們對種種問題的解方，向民眾展現彼此之間有何不同。

而日前川普任內副手彭斯投書警告共和黨內有一股孤立主義正在萌生，他也呼籲黨內將其擴散到台灣。

海莉表示，她強烈相信美國不能如此自負到認為他們不用朋友，她也點出，現在世界面臨的情況是，不知道美國立場如何，在拜登任內我們看到阿富汗淪陷、俄羅斯入侵烏克蘭、哈瑪斯入侵以色列等對外政策問題，而會發生這些問題，就是因為他們沒看到美國的力量。

海莉認為，我們的敵人嗅到美國的軟弱，就像在水裡聞到血的鯊魚一樣，敵人們就展開行動，美國必須挺身而出，這不代表需要派遣軍隊或是要軍方做什麼，我們只需要發言，當美國發聲，世界就會聽到了，當美國有所行動，世界也會跟隨美國，因此我們需要確保美國持續為正確的事發聲，因此她不認為孤立政策是健康的。

海莉強調，美國不可能永遠像坐在泡泡裡認為永遠不會被影響到，當專制、共產國家開始打壓其他自由國家，美國也應感同身受，當涉及自由民主夥伴時，美國應堅決與他們站在一起，絕不動搖。不過她也不認為美國不應對全世界都給予外援，美國並未處理好這件事。

至於是否認為川普能強化與台灣或烏克蘭關係？海莉回覆，身為川普政府一員，她是一名見證者，他們也的確展現了美國的力量，也反擊了中國，同時對俄羅斯施加更多制裁等，展現美國力量正是當時沒有看到任何戰爭的原因。她相信，川普會重現這樣的場面，會看到川普帶來民主自由國家的力量及更強健的夥伴，然而賀錦麗大概只會做和拜登一樣的事，正是賀錦麗與拜登的決定讓世界動盪。

媒體另外詢問，川普與賀錦麗政府會如何重塑美中關係及台灣會看到的結果為何？

海莉認為，川普政府會讓中國負起責任，而這也正是上次川普執政所發生的，貿易關係也會更緊張；至於賀錦麗政府，則展現了不想惹麻煩的態度，他們當然會與台灣站在一起，但不會要中國負責，拜登任內的軟弱會被賀錦麗延續下去。