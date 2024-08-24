美國前駐聯合國大使海莉近日訪台，日前在「凱達格蘭論壇」演說中喊話台灣應該要成為聯合國的會員國之一。海莉今再表示，至少讓台灣獲得觀察員身分，至於用何名義加入，海莉則認為由台灣決定，美國繼而給予支持促使其實現。

海莉日前在演說中提到台灣不只應該是WHO成員之一，更應該是聯合國的成員之一，不過今日她召開記者會的演講中，卻只提到台灣應被賦予聯了國觀察員地位，媒體於聯訪時向其詢問此事。

海莉回覆，她希望看到台灣是正式會員國，但聯合國就是一場鬧劇，總愛說自己有道德，卻是最缺乏道德的。台灣該有聯合國正式會員資格，或至少該有觀察員地位。

海莉批評，聯合國虛偽地提倡人權，但卻假裝台灣2400萬人不存在一樣，更以聯合國多年以前的一份決議拒絕談論台灣。她強調，聯大2758號決議從未提及台灣，那為何要允許中國共產黨綁架此決議並聲稱其與台灣有關？狠嗆要聯合國指出到底哪裡提到台灣給她看看。她也建議，持續對安理會與秘書長叩門，直到他們給出一個答案。

不過若要會員國，台灣該以ROC亦或是台灣名義加入？海莉則說，無論用哪個名義，中國對此一定會大發雷霆，不過這是該由台灣人決定的，而美國應該做台灣的朋友，無論台灣做什麼，美國都該支持，因此無論台灣的決定為何，美國都應給予支持並幫助他們確保其實現。

而聯合國將於9月召開大會，台灣如何處理聯大2758號決議的問題？海莉則稱，台灣應該要求一場公聽會，美國也應該加入呼籲，她也會呼籲所有民主夥伴加入，聯合國安理會與大會應該是開放的討論空間，台灣也值得他們討論，因此她希望即便是大會的場邊活動，也應有針對台灣的討論，其中也不只包含給予台灣聯合國地位，更要提到台灣每天受到的來自中國的騷擾。

而海莉訪台期間也會見賴清德總統，是否認為賴傳遞對中更強硬訊息？海莉則指出，她對賴清德印象深刻，並從他身上看到了說真話、大膽、有勇氣、有保衛人民的決心等領導氣質。