韓國瑜辦國慶凸顯「中華民國」因素 洪孟楷力挺：撥亂反正 @ChinaTimes

立法院長韓國瑜擔任今年國慶籌備委員會主委，特別要求慶籌會「辦好中華民國的生日」，被外界認為是指國慶相關主視覺不能忽略「中華民國」元素。國民黨立委洪孟楷表示，過去八年慶籌會偷渡民進黨意識形態，現在韓國瑜指示要突顯中華民國的價值，這是撥亂反正，國民黨樂見這樣情況，也希望各界能重視中華民國存在的意義。

洪孟楷今（24日）表示，雙十國慶是中華民國的生日，突顯中華民國的象徵意義，當然是正確的事情，過去八年民進黨執政，在立法院也是多數，導致國慶籌備委員會偷渡民進黨的意識形態，讓外界多有批評。

洪孟楷認為，現在由韓國瑜指示，要突顯中華民國的價值，這在中華民國的生日上是別具意義的事情，這也是撥亂反正，因此真的是樂見這樣的狀況。

洪孟楷也呼籲，希望各界能夠正式、重視、在乎、尊重中華民國存在的意義，並且可以一同歡度113年中華民國生日，一起為中華民國喝采、加油。