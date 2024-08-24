立法院長韓國瑜擔任今年國慶籌備委員會主委，特別要求慶籌會「辦好中華民國的生日」，被外界認為是指國慶相關主視覺不能忽略「中華民國」元素。國民黨立委洪孟楷表示，過去八年慶籌會偷渡民進黨意識形態，現在韓國瑜指示要突顯中華民國的價值，這是撥亂反正，國民黨樂見這樣情況，也希望各界能重視中華民國存在的意義。
洪孟楷今（24日）表示，雙十國慶是中華民國的生日，突顯中華民國的象徵意義，當然是正確的事情，過去八年民進黨執政，在立法院也是多數，導致國慶籌備委員會偷渡民進黨的意識形態，讓外界多有批評。
洪孟楷認為，現在由韓國瑜指示，要突顯中華民國的價值，這在中華民國的生日上是別具意義的事情，這也是撥亂反正，因此真的是樂見這樣的狀況。
洪孟楷也呼籲，希望各界能夠正式、重視、在乎、尊重中華民國存在的意義，並且可以一同歡度113年中華民國生日，一起為中華民國喝采、加油。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。