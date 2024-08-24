酒精對未成年人來說，是絕對要避免的。然而，醫師表示，除了民眾熟知的麻油雞、薑母鴨、羊肉爐外，還有9款隱藏版的含酒料理容易被忽略，包括提拉米蘇、紅酒燉牛肉、酒釀桂圓麵包、蛤蠣湯等都在名單之中，務必要避免接觸。他並提醒，即使食材再怎麼煮，仍會殘留酒精量，千萬不可輕忽。

小兒科醫師傑登在個人粉專發文示警，酒精會對發育中的腦部造成不良影響，兒童一旦食用可能因酒精作用引起情緒失控、暴力問題，過量攝入還恐出現低血糖、精神不振、嘔吐、頭痛，甚至代謝性酸中毒。

雖然，許多家長都努力不讓孩子接觸酒精料理，但傑登指出，仍有許多隱藏版的含酒料理易被忽略，像是提拉米蘇、紅酒燉牛肉、酒釀桂圓麵包、鳳梨苦瓜雞、紅糟肉或紅麴排骨、三杯雞、東坡肉、蛤蠣湯、酒釀桂花湯圓等。他建議，點餐時可和廚師溝通，將酒改成其它調料，以減少孩子接觸機會。

另外，傑登提到，很多人常會問，「食材先拿去煮過，把酒精蒸發掉是否就好？」但實際上實驗發現，悶煮1小時的食物，其酒精殘留約25％，而烹煮超過2小時的含酒料理，仍會殘留5～10％或以上的酒精量。

傑登更引述《烹飪的科學》的內容指出，即便是直接點火在菜餚上，當火熄滅時，鍋裡的酒精仍會殘留3分之2以上，原因是當菜餚上方空氣的酒精濃度降到3％以下，火焰就會熄滅，鍋裡的酒精會剩下很多沒燒掉。因此，再怎麼煮都還是有酒精被吃下肚。

至於小孩吃到多少酒精會對身體造成影響？傑登說，精準的劑量不知道，只知道長期累積會有害，因為不會有人明知有害還去做這個實驗。若已經吃過含酒精料理，未來得務必盡可能減少接觸，給孩子和孕婦更安心的用餐環境。

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