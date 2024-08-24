近年客運、公車鬧司機荒，導致班次銳減，新竹市南區育賢國中部分學生，上下學時段遭遇無車可搭的窘境。在市議員及民眾爭取下，市府於今年7月初，啟動規畫南區安心通學專車，並在8月21日順利完成發包，預計於9月中旬正式上路，香村、東香、茄苳等3個里的學生將受惠。

跨縣市公路客運由交通部公路局管轄，目前行經新竹市的21條公路客運路線，由新竹客運公司營運的路線有17條，苗栗客運公司營運的路線有4條，其中，5604路線自2022年8月30日以來，班次多次銳減，平日班次1天僅剩2趟往返，導致育賢國中部分學生，通學時段無車可搭。

代理市長邱臣遠表示，為讓學生安心通學，市府今年7月初拍板啟動南區安心通學專車規畫，於每日上、放學時段，以大客車遊覽車接駁原5604公車路線學生至育賢國中，暫訂以馬厝站沿路靠站至柴橋站接駁學生，待柴橋站後直駛學校，保障學生就學權益。

教育處長林立生表示，專車發車後，不僅解決了學生轉分發及學生們上下學無車可搭的困擾，8條安心通學專車路線，將以專車接送方式滿足學子通勤需求，減輕家長負擔，也使原本擁擠的公車騰出了更多座位，提供給市民使用。

林立生說明，南區通學專車已於8月21日順利完成發包，113學年度育賢國中通學專車自開學日起接受學生搭乘登記，採每學年申請1次，每位學生固定座位，依公路客運5604公車票價時段表收費，預計9月中旬正式發車，造福香村、東香、茄苳等3個里的學生。