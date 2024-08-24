「看見彰化親子科學營」今日在陽明國中登場，蔡名峯老師（左）示範做將手機塞入氣球的實驗。（葉靜美攝）

怎麼將手機塞入氣球？「看見彰化親子科學營」今日在陽明國中登場，現場有超過200名親子齊聚參與活動，在物理名師蔡名峯示範指導下，親子們協力進行多項的科學實驗，一起體驗一場科學魔術，親子們經由親身實作，發現科學原來樂趣無窮。

「看見彰化親子科學營」由「彰化縣看見彰化公益發展協會」主辦、彰化縣立陽明國中承辦，活動內容由蔡名峯策畫，參加親子在蔡名峯解說指導下，一起操作包括「水火相容－點科學聖火」、「磁煞車」、「九龍公道杯」、「光碟氣墊子船」、「玄機杯」、「水中畫」以及「馬達刷刷車」等科學實驗，讓親子都覺得好神奇。同場還有科學教育發展座談。

彰化市長林世賢應邀前往為蔡名峯老師和小朋友鼓勵，現場他也化身蔡名峯老師的助手， 協助蔡名峯進行變出麵包的科學實驗，他強調台灣是目前全世界AI風潮的領頭羊，對小孩的科學教育尤其應該重視。

蔡名峯為物理名師執教20多年，先後獲頒「101年全國師鐸獎」、「特殊優良教師金質獎」、「創新教學金像獎」，更曾4度獲頒「全國科展滿15屆優良指導教師」。在他指導下，歷屆學生的作品，曾勇奪全國科展「國中團體組第一名」4次、「全國TDK第一名」2次以及「物理第一名」、「化學第一名」、「應用第一名」，合計共50件均獲大獎殊榮。

「看見彰化親子科學營」今日在陽明國中登場，吸引逾200名國小朋友親子參加。（葉靜美攝）

「彰化縣看見彰化公益發展協會」成立於2023年，舉辦過「寒冬送暖歲末關懷街友」，並配合彰化市公所在今年初舉辦的「春節市集」活動中設攤義賣，今日再次主辦「看見彰化親子科學營」。