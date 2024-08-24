「防疫女神」賈永婕日前證實將接下台北101新任董事長這重責大任，今(24日)早晨，她一如既往分享和老公、德杰建設少東王兆杰外出騎車運動，原本她還開心燦笑曬出自拍，沒想到下秒秀出王兆杰在路邊扶著電線桿、表情凝重的照片，虧老公騎車騎到爆胎，「難怪累屎（死）」。

賈永婕稍早曬出好友恭喜她當上101董座的花籃，上面更附卡片說：「祝福賈董，讓世界看見台灣，行銷台灣的美與善，101有您就閃亮亮。恭喜永婕正義美少女榮任101董座」。今稍早，愛運動的她打卡，表示好久沒跟老公去騎車，未料之後發生意外。

賈永婕稍早打卡跟老公去騎車。（圖／翻攝自janet_chia_ IG）

賈永婕常分享與王兆杰婚姻日常。（圖／中時資料照）

賈永婕隨後曬出老公扶著電線桿滑手機的照片，大喊：「哭哭爆胎難怪累屎（死）」，不久後好事上門，賈永婕更新進度說：「即刻救援小組到，我超幸運」。而賈永婕過去曬出和王兆杰在學生時期的合影，透露高中畢業時男方排隊跟當時身為校花的她合照，賈永婕笑說當下只是禮貌性答應合照，笑容都快僵了，沒想到成為喜帖照。

王兆杰騎的單車爆胎，幸好救援小組立刻到場。（圖／翻攝自janet_chia_ IG）

賈永婕強調：「不是初戀，但是偷偷說我們的初吻10年後在這個樓梯口，這張合照越看越珍貴！因為青春啊⋯⋯還有奇妙的命運」。而兩人2002年結婚，育有二女一子，婚後夫家相當疼愛賈永婕，甚至在防疫期間力挺她的善舉。2021年，賈永婕與證嚴法師見面，對方稱讚她「很漂亮、很慈悲、很善良、很勇敢」，據悉，賈永婕的公公、婆婆一直是慈濟的義工，賈永婕幽默說：「我在婆家橫著走了啦！公公婆婆超愛上人的。」