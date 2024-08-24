為提升北市各校教育資訊安全，台北市教育局24日舉行各校資訊組長資訊業務說明會議，宣導新學期相關注意事項。據會議現場統計，各校組長僅有半數為資訊相關背景，更有超過6成組長認為太多外單位業務要學校配合推動，占據大部分工作時間。教育局回應，將盡速提供解決方案。

根據會議現場統計，約有74％的資訊組長連任、18％為初任及8％為回任，其中任職未滿5年佔55％，是否為資訊相關科系畢業則佔比50％，更有超過六成的組長認為太多校外單位業務要求學校配合推動，導致非教學相關事項吃掉大部分工作時間。

教育局解釋，資訊組長業務過去為管理電腦、投影機硬體器材，現今除學習載具平板、教學軟體，還要安排採購、權管各系統的權限、追蹤使用成效等，造成業務量暴增。

教育局說明，此次藉由資訊組長會議，蒐集各校遇到的問題，並將盡速提供解決方案，不管是橫向或是縱向，也都盡全力進行溝通、協調，並開設資訊組長教育訓練研習等課程，包含網路架構、物聯網應用、AI暨大數據應用系列等課程，協助提升資訊管理效能。

教育局提醒，各校組長應注意教師與學生帳號的使用與管理，定期進行清查，以確保學校系統安全狀態，並指出未來將新增電子成績單、擴增台北酷課雲各科學習影片、酷AI系統功能也將進化，提供多項小幫手功能與自主學習課程包讓生進行詢答與使用，鼓勵師生使用。

此外，教育局規畫，親師生平台／酷課APP服務將擴增至幼兒園，建立幼兒園校務行政系統，並開發幼兒園家長專屬的智慧校園服務。