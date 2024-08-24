繼北部四縣市聯手赴韓國推廣觀光後，台北市觀光傳播局再次出手啟動第二波宣傳，此次為因應夏季高溫，以「清涼台北」為主題，主打室內特色觀光，並邀請韓國旅行社走訪北市3天2夜行程，以帶動旅遊熱潮。

觀傳局表示，為拓展旅客來台商機，第二波觀光推廣以「避暑」為主題，邀請10家韓國專售台灣行程的旅行社到台北踩線，增加業者對台北夏日室內與夜間行程的認識，並轉化成觀光商機。

觀傳局說明，安排行程除消暑為主，更搭配在地人文、歷史文創與美食等，像是結合歷史氛圍的圓山地道探險與大稻埕旗袍換裝體驗；台北101「Skyline」觀景台結合五感體驗的「i-Ride」；推出雙層餐車，不僅可以享用台灣美食，同時也欣賞陶朱隱園及台北大巨蛋等街景；夜間則至華山1914文化創意產業園區等。

韓國旅行社業者李先生表示，「夏天的炎熱常令韓國旅客卻步，尤其獎勵旅遊的團體對於細節的要求較高，這次的旅遊行程有機會參訪大巨蛋與松山文創園區，以及華山1914文創園區的夜間觀光，在安排上多了具備接待能量的場域，對於推廣台北觀光很有加分效果。」

其他業者金先生則說，「這次有機會體驗台北雙層餐車，享用五星級飯店午餐的同時觀賞台北的經典景點，感覺很特別也很驚艷，這是在韓國不容易體驗到的產品，我們覺得很有興趣，未來可以嘗試包裝。」

觀傳局表示，未來將持續安排韓國知名運動KOL，到台北體驗主題遊程與2025雙北世壯運競賽，並規畫於首爾及釜山熱門地鐵站投放台北觀光意象廣告，以提升台北在韓的觀光知名度，迎來更多旅客走訪。