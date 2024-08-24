韓國瑜辦國慶凸顯「中華民國」因素 洪孟楷力挺：撥亂反正 @ChinaTimes

綠營不滿中華民國重回國慶意象 王鴻薇力挺韓國瑜反嗆1句 @ChinaTimes

立法院長韓國瑜擔任本次國慶籌備委員會主委，並要求「辦好中華民國生日」，要凸顯中華民國元素。藍委發生力挺韓國瑜恢復中華民國意象，對中華民國生日別具意義，並批評民進黨過去8年執政偷渡意識型態，去中華民國化，導致大家不知道國慶到底在慶祝哪國國慶，支持韓國瑜開大門走大路。

國民黨立委王鴻薇表示，很多人對這次國慶最大期待就是希望恢復中華民國意象，因為過去在民進黨主政下，積極去中華民國化，所以過去讓很多人質疑每年慶祝國慶到底是慶祝哪個國家國慶？大家越來越混淆。

王鴻薇說，今年韓國瑜指示要強調中華民國意象，這有什麼不對？若有一些綠營人士側翼還有意見，難道你們對中華民國有意見？至於這次執行單位是內政部，內政部也要充分尊重國慶籌委會決定，因為內政部是執行單位，若可以自行替換概念，自作主張，是否代表籌委會要廢掉？而無論如何，讓中華民國意象或國旗意象重新恢復在國慶上，是大家最大的期待。

國民黨立委李彥秀指出，10月10日國慶日對中華民國而言有重大的歷史意義，1911年10月10日武昌起義，中華民國成為亞洲第一個民主共和國。113年來，領導人用智慧擘劃國家的未來，年輕人與知識分子用生命與鮮血澆灌每一吋土地，今天我們在台灣才能享有民主自由的空氣，才能享受護國神山的庇蔭，才能享用優質的福利與健保。這是中華民國不可切割，也無法切割的歷史，更是全球華人共同的驕傲。

李彥秀批評，過去8年，民進黨意識形態掛帥，全面「去中華民化」，看到中華民國四個字就渾身不舒服，就群魔亂舞，更費盡心思，小鼻子小眼睛在國慶大典籌備上搞小動作，把2300萬人的國慶PARTY搞成政治鬥爭的場合。

李彥秀質疑，難道大聲喊出中華民國，大聲祝福中華民國生日快樂，有這麼困難嗎？中華民國是2300萬人最大公約數，更是民主世界的驕傲與典範，當林郁婷、麟洋配在巴黎奪下金牌，會場揚起悠揚的國旗歌旋律，台灣2300萬人流下感動的眼淚，這也是我們共同的記憶。全力支持韓國瑜，開大門，走大路，用「辦喜事」的心情，全力辦好中華民國的生日慶典，讓我們再感動一次。

國民黨團書記長洪孟楷強調，雙十是中華民國生日，凸顯中華民國的象徵意義當然是正確的事情。過去8年民進黨執政下，尤其立院多數造成國慶籌備委員會由民進黨偷渡政治意識型態，讓外界多有批評，現在韓國瑜重新指示要凸顯中華民國價值，這在中華民國生日上別具意義，更是撥亂反正。也希望各界正視、重視、在乎、尊重中華民國存在的意義，並且能歡度113年的中華民國生日，共同為中華民喝采、加油。