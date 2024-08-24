現今健康飲食當道，不少民眾飲食習慣會多以素食為主，甚至是全素。不過也有許多民眾不解，為何都吃素了還罹患與飲食高度相關的大腸癌？

嫚嫚營養師建議，素食者可檢視自己所吃的素食是否真的為「健康的素食」，而若真的罹患大腸癌，除了治癒率高之外，也可視情況調整飲食以利改善。

●吃素、蔬果有利防腸癌，全穀飯也是防癌神隊友！

防癌大功臣：膳食纖維！

嫚嫚營養師表示，植物性食物之所以有利防腸癌，膳食纖維是很大的功臣，除了有助排便、避免廢物於腸道堆積，也有相當多研究發現，在攝取量充足的情況下，不論是對於癌症、心血管疾病、各項慢性病整體死亡率都有正向影響。值得一題的是，說到膳食纖維，民眾大多知道存在於蔬菜類、水果類當中，其實全穀飯、全穀麵包等全榖雜糧類也相當豐富。

蔬果富含各類營養助防癌！

植物性食物當中也多有豐富的維生素、礦物質、葉酸、植化素等抗氧化、抗發炎營養，這些對人體影響也非常可觀，這也有不少正反兩面研究，包括攝取哪些營養素較不易得腸癌、身體缺乏哪些營養素較容易得腸癌等。而蔬果可大量且充足的補充各類營養素，這也是為什麼各界專家普遍推崇地中海飲食，此飲食法的蔬果攝取量相當高。

●吃素卻還是得大腸癌？營養師指6大可能原因！

對於許多人吃素還是罹患大腸癌，嫚嫚營養師表示，吃素、多吃蔬果雖可降低大腸癌發生機會，但若是吃得不健康反而有增加機率的風險。

素食地雷：

像是炸地瓜、炸花椰菜等油炸食物，更令人擔心的是過度精緻的超加工素食，以及含糖飲料等，這些都被稱為「不健康素食」或「不健康植物性飲食」。雖是植物類食材，但是在高溫油炸、高溫烘烤、或是過度加工等過程當中，營養素大多早已流失殆盡，長期攝取下除了本就是易促使發炎物質、產生致癌物質，也如同攝取「營養空殼」般，體內有利預防癌症的營養根本不存在。而這類食物往往也會因為原型是植物性食材的關係，讓人誤以為是健康的，因此嫚嫚營養師也特別叮嚀，到素食餐廳吃飯真的要避免吃炸素食或超加工素食的習慣。

選擇太少：

另一方面，常見飲食問題，也包括了缺乏多樣性造成營養不均，民眾常會因為聽到某些食材健康就單獨偏好某食材、只吃那幾樣，例如為了減肥或健康只吃大家都說很健康的花椰菜，這般吃法如同身體只吸收某幾項營養、缺乏了其他營養，對腸道、身體健康而言一樣不利。

不可抗拒因素：

除了上述與飲食關聯性較高的兩大問題，吃素還是得大腸癌的原因，其實也可能和家族史或基因遺傳有關，另外身體隨年齡老化而出現疾病也是難以避免，吃素雖會讓身體更為健康，但也難完全防範。也因此健保補助50～74歲民眾作兩年一次的糞便潛血檢查，並鼓勵後續作大腸鏡檢查。

肥胖、便秘、腸道發炎：

其他像是肥胖、便秘、長期腸道發炎等也都是大腸癌的風險之一。肥胖是百病根源，長期便秘易使腸道經常處於吸收毒素狀態，這兩項也常和運動缺乏有關。而因為其他如克隆氏症等疾病使腸道長期發炎，這些也都是可能原因。

●吃素、蔬果這樣吃更健康，記住簡單3原則更助防癌！

植物性飲食3重點：

大腸癌風險中，飲食是可控制的關鍵因素之一，嫚嫚營養師建議，素食、輕素食要吃得健康，除了應以原型食物為主，避免油炸等過度高溫、超加工素食等不健康素食。選擇也應多樣化，顏色、種類越多越好，可攝取更多對身體有利的營養。份量上建議每日至少3份蔬菜2份水果，煮熟的蔬菜一碗為一份，水果則一拳頭為一份。如此對於防範大腸癌、各癌症、慢性病等就可以有很大的幫助。

治療後飲食及生活調整：

若真的罹患大腸癌也別太沮喪，早期大腸癌約9成是可控制、甚至是治癒的，飲食調整上，腫瘤切除手術後建議以好消化、好吸收、可幫助身體恢復為主，如魚湯、雞湯等，並以低纖維為主，以降低腸道負擔。化療則容易使得食慾下降、口破、味覺異常等，飲食策略就多會以多色、促進食慾為主，並視個案當前情況調整。預後則如前段飲食控制，並應多運動、避免菸酒、控制肥胖。

文章來源：本文由《今健康》授權報導，未經同意禁止轉載，點此查看原始文章。