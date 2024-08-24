今年6月5日，波音星際客機（Boeing CST-100 Starliner）成功將兩名太空人送上國際太空站，但回程時星際客機檢測出現問題，NASA評估無法回航，只能將任務延期至明年2月，由馬斯克和旗下SpaceX飛龍號（Dragon）幫忙載回。然而，現在又發生太空裝不相容的問題，整件事可說是一波三折。

據《紐約郵報》報導，NASA說，這兩名因波音星際客機故障，而滯留在國際太空站的美國太空人魏勒摩爾（Butch Wilmore）和威廉絲（Suni Williams），因艙內太空服是星際客機所特製，但是SpaceX飛龍號火箭的艙內太空服也是特製的，因此出現相容性問題。

他們原訂任務是在6月5日出發後，只在太空站待到6月中。但星際客機先前因氦氣漏出和推進器出狀況，無法立即返航。原本B計畫是由SpaceX飛龍號載回，但艙內太空服不相容，恐怕會讓明年2月回程的計畫再拖延。

儘管艙內太空衣非常重要，但美國NASA在電話會議中證實，正在考慮讓魏勒摩爾和威廉絲不穿艙內太空服返回地球，以解決相容性問題。此外，還有一個更安全的方案，就是透過SpaceX的Crew-9任務，將兩套艙內太空服送往國際太空站，同時只派兩名機組員出任務，留下兩個空位，好讓這兩名被困太空人能夠在2025年安全返回地球。