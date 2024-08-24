外交部長林佳龍昨（23日）午宴款待美國前駐聯合國常任代表海莉及訪團一行，感謝海莉大使應邀來台出席凱達格蘭論壇，以及她長期以來為台灣發聲、對台灣的堅定支持。林佳龍說，民主國家團結一致抵抗威權主義的擴散，比過往的任何時刻都更加重要，感謝海莉大使這樣的國際友人，用行動實踐對自由、繁榮、民主的承諾。

海莉在「凱達格蘭論壇：2024 印太安全對話」演講時強調，「台灣比世界上大部分國家都有資格參與 WHO，甚至成為聯合國成員，而之所以不能加入這些國際組織，原因就只有一個，也就是中國的阻撓，台灣應該與世界各國享有同樣權利，坐上談判桌。

林佳龍表示，對於在台灣這塊島上努力不懈捍衛民主和自由的人們，這段演講是莫大的鼓舞，感謝她不僅以實際行動為台灣發聲，也讓台灣充分感受到民主夥伴的溫暖友誼。

林佳龍提到，面對中國持續強化法律戰，以誤用、曲解聯合國第 2758 號決議來壓縮台灣的國際空間，海莉在擔任美國駐聯合國常任代表期間，在第一線見證聯合國對台灣的不公平對待、中國對台灣極盡所能的打壓，但她始終為台灣仗義執言，呼籲美國和自由陣營國家勇敢捍衛台灣。

海莉訪團一行也在22日前往總統府與賴清德總統會面交流。林佳龍說，從過去在國際場域為台灣發出正義之聲，到親自踏上這塊擁有自由、民主、人權等文明社會普世價值的土地，相信海莉一行在台灣的豐富行程，一定更能瞭解台灣位處中國威權擴張的前線，以及捍衛得來不易的自由、民主及生活方式的決心。

林佳龍表示，中國威權擴張的野心不會止步於台灣，目前正處在關鍵的時期，民主國家團結一致抵抗威權主義的擴散，比過往的任何時刻都更加重要，很感謝有海莉大使這樣的國際友人，用發聲和行動，實踐對自由、民主和繁榮的承諾。

「台灣需要世界，世界也需要台灣」，林佳龍說，台灣有意願、也有能力與國際社會共同因應挑戰，也相信每一個關鍵時刻有台灣的投入參與，世界會變得更好、更安全。

林佳龍強調，近年台灣來在國防經費的提升，「展現台灣有責任也願意為更安全的世界做出貢獻」。行政院通過的明年度中央政府總預算案中，國防經費達 6470 億元，比前一年增加 464 億元，回顧過去8年的國防經費總數，從 2016 年的 3497 億元，增加到 2024 年的 6068 億元，佔 GDP2.5％，經費幾乎是倍增，

林佳龍也感謝近年美國國會多次透過連署及提案力挺台灣，像是《印太安全補充撥款法案》為台美安全合作編列經費，而《2024 會計年度綜合撥款法》的立法，則為支持台灣的措施和倡議提供更多資源。