賽前距離「40轟、40盜」都只差最後一步，道奇隊日本球星大谷翔平不浪費太多時間，在24日對戰光芒隊的比賽中同日達成，尤其本季第40轟還是支再見滿貫炮，助隊以7比3拿下5連勝，賽後他受訪時直呼很開心，「這成為了我來到道奇後，最美好的回憶之一。」

大谷翔平在4局下第2打席敲出內野安打上壘，隨即展現壘間破壞力，跑出本季第40次盜壘成功，但接下來2次打擊都敲出內野滾地球出局，道奇隊則是在5局下靠著賀南德茲（Enrique Hernández）3分炮追平。

3比3平手僵局持續到9局下，2出局滿壘時，大谷翔平鎖定第1顆84.3哩滑球就積極出棒，不僅達成個人本季第40轟，寫下史上最速「40轟、40盜」紀錄，也幫助球隊拿下勝利。

「與其說這是目的，更重要是幫助球隊贏球後帶來的紀錄。」大谷翔平坦言，9局下站上打擊區時沒有想太多，只是很想要打出安打幫助球隊贏球，直到回到本壘時才意識到自己達成40轟、40盜里程碑，也很開心能夠在主場球迷面前達成紀錄。

外界都在期待大谷翔平能夠挑戰史無前例的「50轟、50盜」，但他明確的說出自己接下來的目標，「最重要的目標還是還是打進季後賽並贏下世界大賽冠軍，至於我個人的數據都是其次。」