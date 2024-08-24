除了政治獻金風波之外，民眾黨主席柯文哲於台北市長任內的京華城案等，檢方也持續追查。柯文哲今（24）日說，該案公展後，他「完全沒有牽涉」，並批司法跟媒體變成政治工具，民進黨怎麼對得起台灣人民？

前台北市都委會委員王价巨近日指出，他曾參加京華城研議案，當時他疑惑，研議案通常是為公部門案件，怎會討論這類私部門案？

對此，柯文哲今先回應「這我不曉得」，隨後表示，應該是有案子就拿出來討論，不過京華城這件事情，他後來有查過，其實公展以後，他完全沒有牽涉到這案子。

柯文哲說，如果作為市長，去關注單一建案反而有問題，所以按照程序去走，都是計畫委員會、都市設計審議委員會、專案小組，在都發局處理。

「三大案講老半天到底你們查到什麼？」柯文哲表示，每個名嘴都說，他8月6日生日那天出門會被收押，到現在呢？

柯文哲說，我們花了2、30年時間推翻國民黨的黨國體制，結果如今換來新的黨國體制，現在媒體跟司法不是政治工具嗎？看看最近的司法判決跟媒體做法，這是台灣社會的悲哀，「司法跟媒體變成政治工具，所以民進黨怎麼對得起台灣人民？我以前也很支持民進黨，你今天這個樣子對得起以前那些奮鬥的人嗎？」